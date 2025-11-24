본문 바로가기
청호 은산장학재단, 장학생 52명에 총 1억400만원 전달

김철현기자

입력2025.11.24 09:54

서울시교육청 교육협력사업과 연계해 선발

청호 은산장학재단은 올해 장학생 52명에게 총 1억400만원의 장학금을 수여했다고 24일 밝혔다.

청호 은산장학재단, 장학생 52명에 총 1억400만원 전달
장학생 선발은 지난 9월 약 한 달간 전국 고등학생을 대상으로 신청서를 접수해 학업 성적과 추천서 평가 등을 종합해 이뤄졌다. 특히 올해는 서울시교육청이 추진하는 교육협력사업과 함께 진행됐다. 최종 선발된 52명의 장학생에게 200만원씩 장학금이 지급됐다.


은산장학재단은 청호그룹 창립자 고(故) 정휘동 회장이 2010년 설립한 공익재단으로 매년 학업 성취도가 우수한 학생들을 선발해 미래사회에 기여할 인재 육성에 힘쓰고 있다. 현재까지 약 1000명 이상의 학생들을 지원해왔으며, 앞으로도 장학사업을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
