K-스타트업, 실전형 피칭 통해 실리콘밸리 진출 전략 점검

주샌프란시스코총영사관과 공동 개최

실리콘밸리 K-스타트업 실전 피칭&멘토링 행사

실리콘밸리 진출을 준비 중인 한국 스타트업들이 현지 벤처캐피털(VC)을 만나 사업계획에 대한 냉정한 평가와 현실적인 조언을 듣고 다시 한번 글로벌 진출 전략을 가다듬는 시간을 가졌다.

창업진흥원과 중소벤처기업진흥공단은 주샌프란시스코총영사관과 공동으로 21일(현지시간 기준) 멘로파크에서 'K-스타트업 실전 피칭 & 멘토링' 행사를 개최했다고 밝혔다.

'K-스타트업 실전 피칭 & 멘토링' 행사에서 창업기업과 VC 간 네트워킹이 진행되고 있다. 창진원 AD 원본보기 아이콘

내년 1월 중소벤처기업부의 실리콘밸리 '스타트업&벤처캠퍼스' 개소를 앞두고 총영사관과 캠퍼스 입주기관이 처음으로 공동 개최한 이번 행사에는, 실리콘밸리 본격 진출을 진행 중인 한국 스타트업과 실리콘밸리 현지 VC 등 약 70명이 참석했다.

중소벤처기업진흥공단과 창업진흥원의 실리콘밸리 액셀러레이팅 프로그램에 참가 중인 7개 대표 스타트업들은 글로벌 시장 진출 전략 및 투자유치 계획 등을 발표했으며, 4명의 VC 멘토단 및 참석자들과의 질의응답이 진행됐다.

행사에 참석한 메디아이플러스 정지희 대표는 "비슷한 단계의 스타트업 발표 및 질의응답을 지켜보면서 미국 진출에 있어서 우리 회사가 어떤 점이 부족한지 한번 체크해 볼 수 있었고, 시행착오와 비용을 줄이는 뜻깊은 시간이었다"고 말했다.

행사를 공동 주최한 총영사관 이장훈 중소벤처기업 영사는 "최근 많은 우리 스타트업들이 실리콘밸리에 진출하고 있는데, 가장 많이 요청하는 것이 현지 VC 연결 및 투자유치 지원"이라며, "앞으로도 정례적인 VC 밋업 행사를 통해 현실적이고 꼭 필요한 정보와 조언을 제공하고, 지속적인 연결을 통해 투자유치 성과가 나타날 수 있도록 노력할 계획"이라고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>