웅진씽크빅, 토마쓰리 작가 신작 '마음 빵 상점' 출간

'상점 시리즈' 세 번째 작품

웅진씽크빅은 토마쓰리 작가의 신작 그림책 '마음 빵 상점'을 출간했다고 24일 밝혔다.

'마음 빵 상점'은 비늘 언덕 마을에서 열리는 빵 축제를 배경으로, 수줍은 바다 소금 빵집 주인 포카치가 공룡 마법사 바게티의 도움을 받아 마음이 담긴 빵을 만들며 우정과 성장을 경험하는 이야기를 담았다.

책에는 '까르르 팡파르 케이크', '엉엉 눈물 사과 도넛' 등 마음을 듬뿍 담은 빵들이 등장해 말로 전하기 어려운 마음을 표현할 수 있도록 돕는다. 초판은 크리스마스 특별 표지로 출간해 연말 감성을 느낄 수 있도록 했다.

이번 그림책은 '날씨 상점', '별 조각 상점'에 이어 토마쓰리 작가가 선보이는 '상점 시리즈'의 세 번째 작품이다.

웅진씽크빅 관계자는 "'마음 빵 상점'은 아이들의 다양한 마음을 어루만지고 공감하는 그림책"이라며 "상점 시리즈의 세 번째 이야기가 독자들에게 잔잔한 용기와 따뜻한 웃음을 전하길 바란다"고 했다.





최호경 기자



