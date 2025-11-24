지누스, 신제품 '키스톤 스프링 매트리스' 출시

자사 온라인몰서 구매 가능

현대백화점그룹 계열사 지누스는 신제품 '키스톤 스프링 매트리스'를 출시한다고 24일 밝혔다.

키스톤 스프링 매트리스는 탄탄하면서도 편안한 제품을 원하는 지누스 소비자 의견을 반영해 개발된 모델이다.

지누스 '키스톤 스프링 매트리스' 이미지. 지누스

신제품에는 두께 2.3mm의 초강탄성 스프링이 적용돼 오래 누워있어도 꺼지지 않고 사용자의 허리·어깨 등의 신체 곡선을 받쳐주도록 했다. 메모리폼과 메리노울 패딩 원단 등 다강도의 7중 레이어를 적용해 착와감을 구현했다.

키스톤 스프링 매트리스는 지누스 자사 온라인몰에서 구매 가능하며, 판매 가격은 39만 9000원부터다.

지누스 관계자는 "이번 신제품은 매트리스의 탄탄한 지지력과 쾌적한 수면 환경을 동시에 원하는 사람에게 최적의 선택지가 될 것"이라며 "앞으로도 고객 수요에 맞는 다양한 제품을 선보이며 제품 포트폴리오를 다각화할 계획"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



