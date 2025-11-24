본문 바로가기
금성출판사, 초등 영단어 프로그램 '푸르넷 보카킹' 출시

최호경기자

입력2025.11.24 08:18

초등1~6학년 대상, 24개월 과정

금성출판사는 초등 영단어 프로그램 '푸르넷 보카킹'을 새롭게 출시했다고 24일 밝혔다.


푸르넷 보카킹은 매일 10분 정도의 시간을 들여 단어를 꾸준히 익히며 자연스럽게 영어 회화 실력을 향상할 수 있도록 기획됐다. 2022 개정 교육과정에 맞춰 초등 기본 영단어를 반영했으며, 중등 영어 교과서에 자주 등장하는 단어까지 포함했다.

금성출판사는 초등 영단어 프로그램 '푸르넷 보카킹'을 새롭게 출시했다. 금성출판사

단어 학습은 의미·철자·문장으로 이어지는 3단계 연습 문제를 통해 이뤄진다. 주제별 단어와 연결되는 핵심 문장 패턴 '스피킹 포인트(Speaking Point)'와 실생활 말하기인 '리얼 토크(Real Talk)'로 맥락 기반의 학습을 통해 실제 말하기 능력을 자연스럽게 향상할 수 있도록 했다.

본 프로그램은 초등 1~6학년을 대상으로 총 2단계·24개월 과정으로 진행된다. 매월 ▲본교재 1권 ▲부교재(Writing Note) 1권 ▲단어 카드 4장(총 48개) ▲동영상 강의 13강을 제공한다. 푸르넷 공부방 회원에게는 월 4회의 위클리 테스트, 챈트(chant) 영상 콘텐츠를 추가 제공한다.


금성출판사 관계자는 "초등학생이 부담 없이 매일 학습하며 자연스럽게 영어 실력을 키울 수 있도록 앞으로도 다양한 어휘·말하기 콘텐츠를 강화해 나갈 것"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
