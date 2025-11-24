본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

수원시, 지역화폐 '수원페이' 부정유통 단속

이영규기자

입력2025.11.24 08:13

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 수원시가 이달 24일부터 다음 달 12일까지 경기 지역화폐 '수원페이' 부정 유통 단속에 나선다.


단속 대상은 ▲물품 판매, 또는 용역 제공 없이 상품권을 수취·환전하는 행위 ▲실제 매출 금액 이상의 거래로 상품권을 수취·환전하는 행위 ▲가맹점이 등록 제한 업종을 영위하는 경우 ▲지역사랑상품권 결제를 거부하는 가맹점 ▲물품 판매 시 현금보다 불리하게 대우하는 경우 등 '지역사랑상품권법'에 따른 위반행위다.

수원시는 이상거래 탐지시스템으로 추출한 가맹점, 시민이 신고한 가맹점 등을 집중 단속한다.


경기지역화폐 수원페이

경기지역화폐 수원페이

AD
원본보기 아이콘

또 사소한 부주의 사항은 현장에서 계도하고, 지역화폐를 부정 유통했거나 준수사항을 위반한 업소는 가맹점 등록취소, 과태료 부과 등 행정처분 한다. 부정 유통 가맹점은 규모·심각성 등을 고려해 관할 경찰서에 수사를 의뢰할 계획이다.


수원시 관계자는 "지역화폐 부정유통은 지역경제의 신뢰를 훼손한다"며 "철저한 점검과 신속한 개선 조치로 지역화폐가 공정하게 사용될 수 있는 환경을 구축하겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희망퇴직, 왜[1mm금융톡] "10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만원 들고는 밥도 못 먹어"…요즘 다시 뜨는 5천원 '가성비 런치'

"연말 홈파티 스테이크 못 먹겠네"…미국산 소고기값 폭등

네 자녀 둔 대만 男 동성부부…멕시코 대리모 2명서 아이 얻어

서울시, '가맹점에 연 15%' 불법대부 혐의 명륜진사갈비 대표 송치

끝나지 않은 케네디家 비극…이번엔 외손녀 혈액암 진단

'퇴직금 최대 10억' 은행권 희망퇴직…정년연장 이슈 변수도

서울시,'잠실 마이스' 컨트롤타워 만든다…'2.5조원' 민자사업 본궤도

새로운 이슈 보기