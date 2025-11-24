본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경과원, 화성 백미리 일대서 '해양 정화활동'

이영규기자

입력2025.11.24 08:08

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도경제과학진흥원은 지난 21일 화성시 서신면 백미리 해안에서 '2025 경기바다 함께해(海)' 4분기 해양정화 활동을 펼쳤다.


'경기바다 함께해(海)'는 경기도가 미세플라스틱 등 해양쓰레기로부터 생태계를 보호하고 깨끗한 경기바다를 조성하기 위해 추진하는 대규모 환경보전 캠페인이다.

경기도와 연안 5개 시, 경과원을 포함한 11개 공공기관이 협약을 맺고 분기별 1회 이상 정기적으로 해안 정화 활동을 펼치고 있다.


경기도경제과학진흥원이 지난 21일 경기바다 함께해 봉사활동 일환으로 화성시 서신면 백미리 일대에서 환경정화 활동을 펼쳤다. 경기도경제과학진흥원 제공

경기도경제과학진흥원이 지난 21일 경기바다 함께해 봉사활동 일환으로 화성시 서신면 백미리 일대에서 환경정화 활동을 펼쳤다. 경기도경제과학진흥원 제공

AD
원본보기 아이콘

경과원은 이날 백미리 해안에서 진행된 정화활동을 통해 해안 일대에 쌓인 폐그물, 플라스틱병, 스티로폼 등 각종 해양쓰레기를 수거했다.


경과원은 2023년부터 분기별 봉사활동을 펼치고 있다. 올해는 화성 전곡항과 백미리 해안을 중심으로 총 4회의 정화활동을 진행했다.

김현곤 경과원장은 "공공기관으로서 맡은 역할을 책임감 있게 수행하기 위해 정기적인 해양정화, 지역사회 봉사, 탄소중립 활동을 꾸준히 이어왔다"며 "앞으로도 ESG기반 활동을 더 넓게 확장해 지속가능한 지역 환경 조성에 기여하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희망퇴직, 왜[1mm금융톡] "10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만원 들고는 밥도 못 먹어"…요즘 다시 뜨는 5천원 '가성비 런치'

"연말 홈파티 스테이크 못 먹겠네"…미국산 소고기값 폭등

네 자녀 둔 대만 男 동성부부…멕시코 대리모 2명서 아이 얻어

서울시, '가맹점에 연 15%' 불법대부 혐의 명륜진사갈비 대표 송치

끝나지 않은 케네디家 비극…이번엔 외손녀 혈액암 진단

'퇴직금 최대 10억' 은행권 희망퇴직…정년연장 이슈 변수도

서울시,'잠실 마이스' 컨트롤타워 만든다…'2.5조원' 민자사업 본궤도

새로운 이슈 보기