경기도, 교통취약 6개시군 임산부 '교통비 지원'…1인당 100만원

경기도가 교통이 취약한 도내 6개 시군에서 올해 처음 시행 중인 '분만 취약지 임산부 교통비 지원사업'을 통해 지난 6개월 새 3000여명을 지원한 것으로 나타났다.

24일 경기도에 따르면 도는 가평군, 연천군, 포천시, 양평군, 여주시, 안성시 등 6개 분만 취약지역을 대상으로 지난 4월부터 임산부 교통비 지원사업을 시작했다. 6개월이 지난 10월말 기준 총 2838명이 교통비 바우처 지원을 받았다. 당초 예상했던 2400명을 넘겼다.

해당 사업은 분만 가능 의료기관이 없는 지역의 임산부들이 장거리 이동 부담으로 인해 병원 방문을 미루거나 필수 진료를 제때 받지 못하는 상황을 해소하기 위해 마련됐다. 임신기간 동안 필요한 산전·산후 진료와 출산 관련 의료서비스를 안정적으로 이용할 수 있도록 지원하는 데 목적을 두고 도입됐다.

사업 혜택을 본 임산부들의 감사도 이어지고 있다.

출산을 앞둔 A씨는 "새벽 시간대 배가 아파 운전이 어려운데다, 택시 할증 요금 등 부담이 있었는데 진료 후 (경기도로부터) 교통비 지원을 받을 수 있어 부담을 덜었다"며 임산부 교통비 지원 정책에 만족감을 표했다.

역시 출산을 앞둔 B씨는 "정기검진과 출산 후 회복 상태 점검 및 신생아 예방접종 등을 위해 반복적으로 병원을 방문해야 했으나, 버스 배차 간격이 길어 이동에 어려움이 있었다"며 "교통비 지원 덕분에 경제적 부담 없이 택시를 이용할 수 있었고, 이를 통해 필요한 진료를 제때 받을 수 있어 큰 도움이 됐다"고 말했다.

경기도는 분만 의료기관이 없는 지역 특성상 임산부의 이동 부담이 크다는 점을 고려할 때, 이번 사업이 단순한 비용 지원을 넘어 임산부가 필요한 의료서비스를 적시에 이용할 수 있도록 하는 중요한 지원체계로 기능하고 있다고 설명했다.

유영철 경기도 보건건강국장은 "분만 의료기관 부재로 인해 진료 지연이나 응급 상황에서의 신속한 이동이 어려워지는 일이 없도록 지원하는 것이 이번 사업의 핵심"이라며 "앞으로도 분만 취약지 임산부에게 필요한 의료 서비스를 안정적으로 이용할 수 있도록 현장 의견을 반영해 정책을 지속 보완해 나가겠다"고 말했다.

분만 취약지 임산부 교통비 지원 신청은 정부24(www.gov.kr)에서 온라인으로 하거나 관할 시군 보건소를 방문해 진행하면 된다.

신청 자격은 신청일 현재 분만 취약지에서 6개월 이상 주민등록을 둔 임산부(등록외국인 포함)로, 임신 3개월부터 출산 후 3개월 기간 내에 신청 가능하다.

교통비는 1인당 최대 100만원이며 대중교통비, 택시비, 자가용 유류비 사용액을 카드 포인트로 차감하는 방식으로 출산 후 6개월까지 사용할 수 있다.





