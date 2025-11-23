본문 바로가기
Dim영역
알립니다
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

부고

[부고] 홍사승(쌍용C&E 회장)씨 모친상

최서윤기자

입력2025.11.23 15:54

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

▲정영순(향년 101세)씨 별세, 홍사승(쌍용C&E 회장)·사욱·사헌·사경·순희씨 모친상= 23일 오전, 서울아산병원 장례식장, 발인 25일 오전 4시40분, 장지 경기 화성시 선영, (02)3010-2000





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문에 실리콘밸리 전문가들의 선택 "거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

세계인 입맛 사로잡은 'K-푸드' 1위는 '한국식 치킨'

한·중·일 유행중인 '이 것', 日 연구소가 밝혀낸 결과

손흥민 2골 넣었지만 승부차기서 실축…LAFC 컨퍼런스 결승행 좌절(종합_

'얕보이지 않는 옷' 뭐길래…日서 논란 중인 총리의 한마디

"맥북 스피커랑 구분 안돼"…IT유튜버 극찬한 '이 것'

농식품부, '농협 비리 제보센터' 운영…범농협 업무 부당행위 대상

평택 폐업 공장서 화재…3시간 만에 초진, 인명피해 없어

새로운 이슈 보기