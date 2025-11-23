▲정영순(향년 101세)씨 별세, 홍사승(쌍용C&E 회장)·사욱·사헌·사경·순희씨 모친상= 23일 오전, 서울아산병원 장례식장, 발인 25일 오전 4시40분, 장지 경기 화성시 선영, (02)3010-2000
최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[부고] 홍사승(쌍용C&E 회장)씨 모친상
2025년 11월 23일(일)
▲정영순(향년 101세)씨 별세, 홍사승(쌍용C&E 회장)·사욱·사헌·사경·순희씨 모친상= 23일 오전, 서울아산병원 장례식장, 발인 25일 오전 4시40분, 장지 경기 화성시 선영, (02)3010-2000
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
18세로 회춘 위해 수십억 쓰는 억만장자 끊었던 '이것' 다시 먹는 이유
7년만에 시세차익 337억…스타강사 현우진, 논현동 땅 '대박'
"거품 터지면 결국 추락"…'어딜 먼저 팔까' 질문에 실리콘밸리 전문가들의 선택
"여보, 입국 비용 2000만원 내주세요"…경찰이 막았다
"이거 뭐지, 국수인가"…매년 10만원씩 올려, 50만원대 크리스마스 케이크도 등장[주머니톡]
세계인 입맛 사로잡은 'K-푸드' 1위는 '한국식 치킨'
한·중·일 유행중인 '이 것', 日 연구소가 밝혀낸 결과
손흥민 2골 넣었지만 승부차기서 실축…LAFC 컨퍼런스 결승행 좌절(종합_
'얕보이지 않는 옷' 뭐길래…日서 논란 중인 총리의 한마디
"맥북 스피커랑 구분 안돼"…IT유튜버 극찬한 '이 것'
농식품부, '농협 비리 제보센터' 운영…범농협 업무 부당행위 대상