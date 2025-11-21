본문 바로가기
서울지하철 3개 노조 파업수순…제3노조도 쟁의행위 95% 찬성

이승형기자

입력2025.11.21 18:34

서울교통공사 제3노조인 올바른노동조합은 2025년 임금·단체협상 쟁의행위 찬반 투표 결과 95.3% 찬성으로 가결됐다고 21일 밝혔다.


1·2노조에 이어 3노조에서도 쟁의안이 가결되면서 서울 지하철의 연말 파업 가능성이 커지고 있다.

제3노조인 올바른노조는 지난 18일부터 이날까지 투표를 진행했다. 재적인원 2017명 가운데 1718명이 투표했고 1638명이 찬성했다. 앞서 공사 제1노조인 민주노총 산하 서울교통공사노동조합과 제2노조인 한국노총 소속 서울교통공사통합노조에서도 파업 등 쟁의행위 찬반 투표가 가결됐다.


올바른노조는 오는 26일 시청 앞에서 기자회견을 열고 향후 쟁의행위 일정과 방향을 발표할 예정이다. 조합원 수가 가장 많은 1노조는 쟁의대책위 회의를 거쳐 오는 25일 기자회견을 열고 '총파업 디데이(D-Day)'와 투쟁 방침을 알린다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
