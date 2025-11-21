철도공단, 내부통제 시스템 강화…"회계 투명성 제고"

국가철도공단은 회계업무의 신뢰·투명성 제고를 위해 외부 전문가를 통한 내부통제 수준 진단 및 점검과 회계 실무역량 강화 교육을 실시했다고 21일 밝혔다.

국가철도공단 제공 AD 원본보기 아이콘

철도공단은 현재 'PA(Private Accounting) 용역'을 추진하는 중으로 용역을 통해 결산 프로세스, 자료 검증 등 회계업무 전반의 통제 현황을 객관적으로 분석한 후 이를 기반으로 이슈 식별, 내규·시스템 개선, 결산 체크 리스트 구축 등 제도적 보완책을 마련한다는 복안이다.

PA는 회계전문가를 통해 내부통제 수준을 체계적으로 진단해 개선 방향을 마련할 목적으로 실시된다.

자금 집행 절차의 통제 수준을 높이기 위한 회계정보시스템 검증 절차 보완과 자동화 기능 확대도 병행한다. 이를 통해 업무 효율성과 투명성을 동시에 확보하겠다는 게 철도공단의 구상이다.

앞서 철도공단은 지난 6월 전체 직원을 대상으로 교육을 실시해 회계처리 과정에서 발생하기 쉬운 오류를 예방하고, 담당자가 스스로 업무 적정성을 점검할 수 있도록 했다.

이성해 철도공단 이사장은 "내부통제 시스템 강화는 철도공단 회계 신뢰도를 높이기 위한 선제적 조치"라며 "앞으로도 책임 있는 회계 관리로 국민 신뢰에 부응하는 청렴한 공공기관으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자



