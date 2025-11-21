신한카드, 문체부 주관 예술경영대상 수상

"일반 기업 중 최초 우수사례 선정"

신한카드는 문화체육관광부와 예술경영지원센터가 공동 주관한 2025 예술경영대상에서 우수 사례에 선정돼 예술경영지원센터 대표상을 수상했다고 21일 밝혔다.

예술경영대상은 예술산업 발전에 기여한 우수 경영사례를 발굴하고 확산하기 위해 제정된 상이다. 신한카드는 일반 기업 중 최초로 선정되는 영예를 안았다.

신한카드는 '더프리뷰 아트페어' 개최 등을 통해 문화예술 생태계를 활성화했다.

더프리뷰는 금융권이 주관하는 최초의 아트페어다. 더프리뷰를 5년간 꾸준히 개최하며 신진 갤러리·작가들이 미술시장에 진입할 길을 개척해왔다.

5년 동안 240개의 갤러리가 참가해 58억원에 이르는 작품을 판매했다. 데뷔 작가들은 키아프, 프리즈 서울 등 국제 아트페어에 진출했다.

전시 기간 신한카드는 마케팅과 홍보를 전담했다. 참가자들이 전시에만 집중할 수 있도록 지원했다. 카드결제·무이자 할부 등 카드사 인프라를 적극 활용했다.

올해 24회째를 맞은 '꼬마피카소 그림축제'는 신한카드의 대표적인 가족 문화 행사다. 어린이들에게 그림을 통해 꿈과 상상력을 키울 기회를 줬다. 역량 있는 어린이 예술 인재를 지원했다.

2002년 시작 후 지금까지 약 20여만명이 참가했다. 비대면 드로잉 공모전, 대체불가토큰(NTF) 등 디지털 체험, 친환경 굿즈 제작, 인공지능(AI) 콘테스트 등 매년 바뀌는 트렌드를 반영하며 미래 세대에 다양한 경험을 선사했다.

블루스퀘어 신한카드홀, 신한카드 쏠페이 스퀘어 라이브홀, 부산 소향씨어터 신한카드홀 등과 스폰서십을 맺었다. 더 모먼트 행사도 운영한다. 뮤지컬, 콘서트, 전시회 등 티켓 1+1 또는 할인 혜택을 제공한다.

신한카드 관계자는 "예술과 금융을 연결해 문화예술계의 새 기준을 만들어가고 있다"며 "앞으로도 문화예술 생태계가 건강하게 성장하도록 기업시민으로서 역할과 책임을 다하겠다" 말했다.





