안동병원, 의료계 첫 ‘무(無)면접 채용’ 선언

신규간호사 선발, 오직 데이터로만 평가

청년 부담 줄이고 공정성 높인다

안동의료재단 안동병원(이사장 강신홍)이 2026년도 신규간호사 채용에서 의료계 최초로 대면 면접을 전면 폐지하고 '심층 서류평가'만으로 인재를 선발하는 혁신적 채용 방식을 도입한다.

면접이 가능한 상황에서도 대면 절차를 전부 생략하는 것은 사실상 첫 사례로, 병원 채용의 패러다임을 바꾸는 결정이라는 평가가 나온다.

안동병원은 이번 제도 개편의 핵심으로 "검증 가능한 자료 기반의 역량 평가"를 제시했다. 기존 면접이 형식적 답변, 이미지 편향, 외모 중심 평가 등 비본질적 요소가 개입될 수 있다는 점을 문제로 지적하며, 이를 과감히 배제한 것이다.

특히 신규간호사 지원자 약 1600명 중 1384명(88.4%)이 안동 외 거주자인 점을 고려하면, 면접 참석을 위해 발생하던 교통·숙박 등 사회적 비용도 크게 줄어들 전망이다. 병원은 "청년 구직자의 부담 완화가 실질적으로 이뤄질 것"이라고 기대했다.

평가 방식 역시 대폭 정교해진다. 안동병원은 제출 서류 중 공식적으로 검증 가능한 데이터를 중심으로 지원자의 강점, 전문성, 조직 기여 가능성을 다층적으로 분석하는 '심층 서류평가 시스템'을 구축했다.

또한 제출 자료의 신빙성 확보를 위해 '채용심사위원회'를 신설하고, 상대가치 기준과 세부 평가지표를 마련해 공정성과 투명성을 제도적으로 담보했다.

강신홍 이사장은 "지원자의 능력과 전문성만을 기준으로 평가하는 공정한 체계를 만들기 위한 선택이었다"며 "2026년 신규간호사 채용에서 먼저 적용하고, 성과 검증 후 다른 직군으로 확대할지 검토하겠다"고 밝혔다.

대면 절차를 과감히 걷어내고 '정량화·객관성·데이터'를 앞세운 안동병원의 이번 시도는 지방 의료기관은 물론, 전체 의료계 채용 시스템의 새로운 전환점을 마련했다는 평가가 나온다.

특히 전국에서 몰리는 간호사 지망생들에게 경제적·심리적 부담을 줄여주는 실질적 대안으로도 주목된다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>