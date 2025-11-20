전국 보치아 선수들, 20일부터 4일간 속초서 열전 돌입

제18회 전국보치아선수권대회·제1회 속초시장배 전국보치아선수권대회 동시 개최

전국 보치아 선수단 400여 명 참가…시 보치아팀 출범 첫해 맞아 의미 더해

'제18회 전국보치아선수권대회'와 '제1회 속초시장배 전국보치아선수권대회'가 20일부터 23일까지 4일간의 일정으로 대장정에 돌입한다.

이번 대회는 대한장애인보치아연맹, 강원특별자치도보치아연맹, 속초시장애인체육회가 공동으로 주최·주관한다.

보치아는 패럴림픽 정식 종목으로, 선수들이 각자 배정된 공을 번갈아 던져 흰 공에 얼마나 가깝게 붙이느냐로 점수를 겨루는 방식의 경기다. 올해 대회는 BC1부터 BC5까지 총 5개 등급으로 구성되며, 등급별로 남·여 부문으로 나누어 예선 리그와 결선 토너먼트 방식으로 진행될 예정이다.

올해는 속초시장애인체육회 직장운동경기부 보치아팀이 창단한 첫해이자, 속초시장배 전국보치아선수권대회가 처음 열리는 뜻깊은 해로 더욱 의미가 크다.

또한, 전국 각지에서 400여 명의 선수단과 관계자가 속초를 방문해 숙박·음식·교통·관광 등 지역경제 전반에 활력이 더해질 것으로 기대된다.

속초시장애인체육회장인 이병선 속초시장은 "2025년은 속초시장애인체육회 직장운동경기부 보치아팀이 공식 출범하는 매우 의미 있는 해"라며 "이번 대회를 찾은 선수들이 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 적극 지원하고, 속초시가 장애인체육 중심 도시로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





