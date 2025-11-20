[이미지 다이어리] 어느새 다가온 연말

크리스마스 트리를 장식하는 카페 직원들을 보면서 어느새 다가온 연말을 문득 실감한다. 하루하루는 느린 듯하지만, 쌓이고 나면 어느새 계절이 바뀌고 한 해가 끝나 간다. 돌아보면 늘 그렇듯, 시간은 멈추지 않고 흘러간다. (김포 운양동에서)







