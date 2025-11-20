롯데에너지머티, 첫 '테크 데이' 개최…차세대 배터리 소재 확보

창사 이래 첫번째 테크데이 개최

차세대 배터리 맞춤 기술 제공

AI용 초저조도 회로박 제품 공개

19일 오후 서울 송파구 시그니엘 서울에서 열린 테크 데이에서 류종호 롯데에너지머티리얼즈 R&D 부문장이 설명하고 있다. 롯데에너지머티리얼즈 AD 원본보기 아이콘

19일 오후 애널리스트를 대상으로 서울 송파구 시그니엘 서울에서 '테크 데이(TECH DAY) 2025'를 개최해 AI용 고부가 회로박 및 하이엔드 동박 제품인 'HiSTEP'과 차세대 전지 소재인 리튬인산철(LFP) 양극재, 황화물계 고체 전해질 제품 등을 공개했다. 이후 이어진 시간에서는 류종호 연구개발(R&D)부문장(CTO)이 약 1시간 동안 AI용 고부가 회로박 제품과 전지박 등의 차별화된 기술력과 상업화 진행 현황 등을 설명했다.

현재 개발 진행 중인 4세대와 5세대 AI네트워크용 초저조도 회로박 제품을 포함해 전력효율성 극대화와 초저지연 통신이 가능한 AI네트워크용 초저조도 회로박 5개 제품 라인업을 선보여 AI용 고부가 회로박 시장의 리더십을 확고히 할 방침이다. 더불어 고속 신호 전송과 신호손실 최소화에 적합한 반도체 패키지용 회로박의 초극박, 초저도 기술력도 공개했다.

또 온도변화에 민감하지 않아 공정상 불량률을 감소시키는 하이엔드 전지박 제품인 'HiSTEP'의 차별화 기술인 고강도, 고연신 특성은 에너지저장장치(ESS)용 전지박의 박막화를 가능하게 해주며, 10% 이상 고함량의 실리콘 음극 활물질을 적용하면 안정성을 더욱 높여줄 수 있다고 설명했다.

류 R&D부문장은 "하이엔드 동박 플랫폼 기술력과 차세대 배터리 소재 확보를 통해 국내 배터리 및 AI, 반도체 산업 성장의 공급 안정성을 지속 제공하고, 기술 확보와 제품 경쟁력 강화로 고객 가치 창출에 협력할 것"이라고 했다.

롯데에너지머티리얼즈는 차세대 전지 소재인 LFP 양극재 소재와 황화물계 고체 전해질, 전고체용 차세대 음극 집전체 소재로 미래 핵심 경쟁력도 강화한다. 지난해 12월 연산 1000t 규모의 파일럿 설비 구축을 완료한 LFP 양극재 공장은 LMO(리튬망간계양극활물질) 공정의 운전 경험을 기반으로 LFP 공정 조기 안정화를 완료했으며 보유하고 있는 입자 크기 제어 기술 등을 통해 고객사와 제품 고도화를 진행 중이라고 밝혔다. 건식, 습식 합성 기술과 입도 제어 기술을 보유한 황화물계 고체 전해질 파일럿 공장은 지난해 하반기 전북 익산 공장에 건설해 테스트를 수행하고 있다.

롯데에너지머티리얼즈는 고내열성 및 내부식성 강화를 위해 기존 동박에 니켈을 도금한 전고체용 차세대 음극 집전체도 개발 중으로, 고객 배터리 설계 단계부터 최적의 물성을 통해 니켈 도금층의 두께 조절이 가능해 균일성이 일정하게 확보가 가능한 집전체를 개발하고 있다.

한편, 롯데에너지머티리얼즈는 R&D 역량을 강화하고 차세대 배터리 소재 기술의 경쟁력 확보와 효율적 상용화를 위해 지난달 약 2385㎡(약 721평) 면적 규모로 연구동과 사무동을 확장했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



