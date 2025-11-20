주택금융공사, 임직원 행동 가이드북 ‘HF다움 플레이북’ 발간

행복일터·인권 존중, 30가지 실제 사례 제시

한국주택금융공사(사장 김경환)가 행복한 일터 조성과 인권 존중 조직문화 확산을 위해 시나리오 기반 임직원 행동 길라잡이 'HF다움 플레이북：소통으로 여는 30가지 이야기'를 발간했다고 20일 전했다.

이번 플레이북은 다양한 직급의 직원들이 참여해 선후배와 고객 간 실제 상황에서 발생할 수 있는 30가지 시나리오를 중심으로, 바람직한 행동 방향을 제시한다. 또 회의·보고서 작성 원칙과 업무 인수인계 기준 등 실무 중심의 행동 수칙도 포함돼 업무 효율성 향상에 도움을 줄 것으로 기대된다.

공사는 올해 일하는 방식 혁신과 활력 있는 조직문화 조성을 위한 전사적 경영혁신 활동을 추진하고 있으며, 이번 발간은 기존 조직문화 특성을 반영하고 직원 간 눈높이를 맞춘 행동 기준을 담았다.

김경환 사장은 "수평적이고 협력적인 조직문화 정착을 통해 직급과 세대 간 소통을 강화하고 활력 넘치는 조직문화를 조성하기 위해 'HF다움 플레이북'을 발간했다"며, "임직원 모두가 일하고 싶은 근무환경에서 국민이 만족할 수 있는 최상의 주택금융서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



