K-바이오랩허브사업추진단, 극지연구소와 바이오 창업기업 지원

후보물질 발굴부터 사업화까지 지원

"특화지원 체계와 인프라 구축"

중소기업기술정보진흥원 K-바이오랩허브사업추진단은 한국해양과학기술원 부설 극지연구소와 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 국내 의약바이오 창업기업의 육성 및 지원을 강화하기 위해 후보물질 발굴부터 사업화까지 이어지는 특화 지원체계를 구축하고 양 기관 간 연구 협력 체계 기반을 마련하기 위해 이뤄졌다.

19일 서울 송파구 극지연구소에서 열린 업무협약식에서 한인석 K-바이오랩허브사업추진단장(왼쪽)과 신형철 극지연구소장이 기념촬영을 하고 있다. 중소기업기술정보진흥원 AD 원본보기 아이콘

주요 협약 내용은 ▲바이오 연구시설 및 인프라 공동활용 ▲바이오 기술개발을 위한 공동 연구 및 사업화 협력 ▲국내외 바이오산업 생태계 확장과 글로벌 협력 네트워킹 지원 등이다.

추진단은 이번 협약을 통해 극지연구소가 보유한 최첨단 연구 인프라와 전문성을 K-바이오랩허브 혁신 창업기업의 기술개발 및 사업화에 활용함으로써 양 기관 간 협력이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.

한인석 추진단장은 "이번 업무협약을 통해 창업기업들이 성장할 수 있는 특화지원 체계와 인프라를 더욱 공고히 하겠다"며 "앞으로도 다양한 분야에서 국내 의약바이오 창업기업을 지원할 수 있는 방안을 모색하겠다"고 했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>