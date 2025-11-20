유진기업, ISO 37301·ISO 37001 통합인증 획득

규범준수경영시스템 및 부패방지경영시스템

경영 전 영역 통합 관리시스템 구축

유진기업은 글로벌 인증기관 로이드인증원(LRQA)으로부터 규범준수경영시스템(ISO 37301)과 부패방지경영시스템(ISO 37001) 통합인증을 획득했다고 20일 밝혔다.

유진기업이 지난 19일 서울 영등포구 여의도 유진빌딩에서 규범준수 및 부패방지 경영시스템 통합인증 수여식을 진행했다. 사진 왼쪽 두번째부터 이상규 유진그룹 준법지원센터장, 김경배 유진그룹 사장, 이일형 로이드인증원 대표. 유진그룹 AD 원본보기 아이콘

유진기업은 지난 19일 서울 영등포구 여의도 유진빌딩에서 김경배 유진그룹 사장, 이상규 유진그룹 준법지원센터장, 이일형 로이드인증원 대표가 참석한 가운데 인증서 수여식을 진행했다.

이번 인증은 유진기업이 윤리·준법 경영 체계를 국제 기준에 맞춰 체계적으로 구축하고, 내부통제와 리스크 관리 체계를 대외적으로 검증받았다는 데 의미가 있다. 유진기업은 ▲독립성과 전문성을 바탕으로 법무팀과 감사팀의 컴플라이언스 조직 운영 ▲내부신고제도와 부패 관련 제보 시스템 구축·운영 ▲윤리·준법 경영 내재화를 위한 교육 프로그램 시행 ▲임직원 소통을 위한 CP(공정거래 자율준수 프로그램) 관리 게시판 운영 등에서 높은 평가를 받았다.

ISO 37301은 조직 내 법규와 규정을 준수하기 위한 컴플라이언스 관리시스템에 대한 국제 표준이다. ISO 37001은 뇌물수수 등 부패행위를 예방·탐지·대응하기 위한 부패방지경영시스템 표준이다. 두 규격은 기업의 책임경영과 투명경영을 실질적으로 뒷받침하는 글로벌 기준으로 평가받고 있다.

유진기업은 품질경영시스템(ISO 9001), 환경경영시스템(ISO 14001), 안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증을 보유하고 있다. 이번 통합인증 획득으로 경영시스템 전 영역에 걸친 통합적 관리체계를 구축했다는 평가다. 유진기업은 앞으로도 품질·환경·안전·윤리·준법을 아우르는 지속가능경영을 강화해 나가겠다는 계획이다.

이상규 유진그룹 준법지원센터장은 "ISO 37301과 ISO 37001 인증은 단순한 제도 도입을 넘어 임직원 모두가 윤리와 준법을 기반으로 의사결정하고 행동하는 문화를 정착시키기 위한 실질적인 시스템"이라며 "법규 준수는 물론 사회적 신뢰를 높이는 지속가능한 경영 실천에 최선을 다하겠다"고 말했다.





