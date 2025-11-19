본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

영암군, 영암군민아카데미 3기 수료식 개최

호남취재본부 정승현기자

입력2025.11.19 16:41

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3~11월 20회 과정 마무리…배움·나눔 실천

영암군민아카데미 3기 수료식. 영암군 제공

영암군민아카데미 3기 수료식. 영암군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 영암군은 17일 장애인종합복지관에서 '영암군민아카데미 제3기 수료식'을 열고 올해 운영된 교육 과정을 마무리했다.


영암군민아카데미는 지역민 역량 강화와 평생학습 문화 확산을 목표로 2023년부터 운영되고 있으며, 올해 3기 과정은 3월부터 11월까지 총 20회에 걸쳐 진행됐다. 인문학·자기계발·지역문화 이해 등 다양한 분야의 강의가 마련돼 군민들에게 새로운 지식을 쌓고 삶의 활력을 더하는 기회를 제공했다.

이날 수료식에서는 영암군민아카데미 제3기 원우회가 영암군 미래교육재단에 인재육성기금 100만 원을 기부하며 배움을 나눔으로 이어 의미를 더했다.


최복용 영암군 인재육성체육과장은 "군민아카데미를 통해 영암의 평생학습 문화가 점차 확산되고 있다"며 "군민이 즐겁게 배우고 성장할 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 가야 하나" K-공장 덮친 '인건비 폭탄' 삼성 美공장 용접공 일당이 무려 '70만원'…"이민 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

출발부터 '헉헉' 한국 직장인의 비명…통근 '왕복 2시간' 세계 1.5배

포스텍 교수에 유명 강사도 "정답 없다"…수능 국어 17번 뭐길래

"손잡이 잡지 마" 엄마들 화들짝…설사·구토에 심하면 탈수로 사망 '이 바이러스' 비상

고가 달걀 논란에 입 연 이경실 "난각번호, 품질 등급과 무관"

李 대통령 흰 벤츠 타고 등장하자…'긴 머리' 좌우로 흔든 소녀들, 왜?

셀트리온 서정진 "M&A 추진 1곳과 협의…'신약기업' 전환 가속"

새로운 이슈 보기