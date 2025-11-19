영암군, 영암군민아카데미 3기 수료식 개최

3~11월 20회 과정 마무리…배움·나눔 실천

영암군민아카데미 3기 수료식. 영암군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 영암군은 17일 장애인종합복지관에서 '영암군민아카데미 제3기 수료식'을 열고 올해 운영된 교육 과정을 마무리했다.

영암군민아카데미는 지역민 역량 강화와 평생학습 문화 확산을 목표로 2023년부터 운영되고 있으며, 올해 3기 과정은 3월부터 11월까지 총 20회에 걸쳐 진행됐다. 인문학·자기계발·지역문화 이해 등 다양한 분야의 강의가 마련돼 군민들에게 새로운 지식을 쌓고 삶의 활력을 더하는 기회를 제공했다.

이날 수료식에서는 영암군민아카데미 제3기 원우회가 영암군 미래교육재단에 인재육성기금 100만 원을 기부하며 배움을 나눔으로 이어 의미를 더했다.

최복용 영암군 인재육성체육과장은 "군민아카데미를 통해 영암의 평생학습 문화가 점차 확산되고 있다"며 "군민이 즐겁게 배우고 성장할 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



