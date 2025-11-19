김진태 지사 "미래차 검증센터와 쌍두마차…인증 받으려 기업들 찾게 될 것"

강원도, '반도체 소모품 실증센터' 원주 착공

427억 투입…생산·검증·양산 전주기 구축 시동

강원권 K-반도체 테스트베드 구축 사업 핵심시설

강원특별자치도(도지사 김진태)는 19일 원주 부론일반산업단지에서 '반도체 소모품 실증센터' 착공식을 개최했다고 밝혔다.

강원특별자치도가 19일 원주 부론일반산업단지에서 '반도체 소모품 실증센터' 착공식을 개최하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

착공식에는 김진태 도지사를 비롯해 나노종합기술원, 한국표준과학연구원, 한국재료연구원 등 주요 연구기관과 ㈜디에스테크노, ㈜보부하이테크 등 반도체 소모품·장비 기업 관계자들이 참석하여 강원형 테스트베드 구축의 첫걸음을 함께했다.

반도체 소모품 실증센터는 산업통상부, 도, 원주시가 공동 추진하고 강원테크노파크가 수행하는 강원권 k-반도체 테스트베드 구축 사업의 핵심 시설이다.

총사업비 472억3000만원 중 국비 150억원, 도비 125억원, 시비 152억3000만원이 투입되며, 2027년 준공을 목표로 하고 있다.

센터는 지상 3층, 연면적 2562㎡ 규모의 2개 동(Fab동,기업지원동)으로 조성되며 ▲ 클린룸 약 175평 ▲ 시제품 시험·분석 장비 7종 ▲ 공정안정성 검증 장비(식각,증착) 3종 등 총 10종의 핵심장비를 갖춰 반도체 장비를 구성하는 세라믹 등 소모성 부품의 기초 성능 검증과 생산단계의 공정 안정성 검증을 한 곳에서 수행하는 '통합(One-Stop) 실증 테스트 베드' 기능을 수행할 예정이다.

센터가 완공되면, 기존 시편(시험 조각) 단위의 분석을 넘어 반도체 소모품 테스트용 300㎜급 양산장비와 클린룸 인프라를 바탕으로 실제 반도체 제조라인과 동일한 수준의 실증검증 환경을 갖추게 된다.

이를 통해 도내 '생산 → 검증 → 양산'으로 이어지는 반도체 소모품 전주기 산업생태계가 구축될 것으로 기대된다.

또한, 지난 4월 착공한 원주 한국반도체교육원과 연계해 특화·심화형 전문인력 양성 프로그램을 운영함으로써 산·학·연 협력 기반의 혁신 생태계를 강화할 예정이다.

김진태 도지사는 "반도체 소모품은 반도체를 만드는 데 반드시 필요한 필수 품목으로 나노 종합기술원에서는 시험 인증까지 해주실 예정"이라며 "국내 많은 반도체 기업들이 인증을 받기 위해 원주를 찾게 될 것"이라고 덧붙였다.

이어 "이 사업은 원주시와 도가 함께 머리를 맞대어 산업부에 제안했으며, 치열한 경쟁을 뚫고 전국 공모에서 성공을 거둔 결과"라며 "미래차 검증센터와 함께 두 사업을 쌍두마차로 강원도 반도체 생태계를 구축해 나가겠다"고 강조했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>