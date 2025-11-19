본문 바로가기
공항종사자 맞춤 서비스… BNK부산은행·KAC, 동반성장 업무협약

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.19 14:59

공항 입주기업 금융지원 확대키로

BNK부산은행(은행장 방성빈)이 19일 오전 김해공항에서 한국공항공사(KAC)와 '동반성장을 위한 업무협약'을 체결했다.


부산은행은 한국공항공사 임직원과 김해국제공항 내 상주 기업을 위한 맞춤형 금융서비스를 강화해 나갈 계획이다.

이 협약은 한국공항공사 임직원의 복지 향상을 지원하고 공항 내 다양한 상주기업의 금융 접근성을 높이기 위해 추진됐다. 안정적인 금융환경 조성과 고객지원체계 강화를 목표로 하고 있다.

BNK부산은행과 한국공항공사(KAC)가 ‘동반성장 업무협약’을 체결하고 있다.

BNK부산은행과 한국공항공사(KAC)가 '동반성장 업무협약'을 체결하고 있다.

부산은행은 협약을 통해 한국공항공사 임직원에게 ▲예·적금 금리우대 ▲주택담보대출 금리 우대 ▲직장인 대출 금리 우대 ▲각종 금융수수료 면제 등을 제공한다. 또 김해 국제공항에 근무하는 입주기업 종사자들에게는 각종 우대혜택과 매출채권 조기 정산 등 금융 지원 프로그램과 금융 서비스를 단계적으로 확대해 나가기로 했다.


부산은행은 이번 협약이 공항산업 권역 내 금융지원 기반을 강화하고 지역경제 활성화와 상주기업의 안정적 업무환경 조성에 기여할 것으로 기대하고 있다.


부산은행 신식 개인고객그룹장은 "한국공항공사 임직원들이 보다 편리하고 향상된 금융서비스를 이용할 수 있길 바란다"며 "공항 상주기업과 지역경제 발전을 위한 금융지원을 지속적으로 강화하겠다"고 힘줬다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
