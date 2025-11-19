본문 바로가기
동의대 건축공학과, 제43회 졸업작품전 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.19 14:36

시계아이콘00분 21초 소요
대한기계설비건설협회 부산지회 장학금 400만원 전달

동의대학교 건축공학과 학생들이 지난 13∼14일 국제관 효민갤러리에서 제43회 졸업작품전을 통해 건축계의 새로운 비전을 제시했다.

동의대 건축공학과, 제43회 졸업작품전 개최. 동의대 제공

졸업작품전에는 4학년 졸업예정자 학생들의 작품을 비롯해 학과 동아리와 실험실 소속 학생들이 참여해 총 29팀의 작품이 전시됐다.


전시회에는 전경란 교학부총장, 이임건 대외부총장을 비롯한 교직원들과 대한건설협회 부산광역시회 정형열 회장, 대한기계설비건설협회 부산광역시지회 박기수 부회장, 세원엠이씨 송인엽 대표, 동의건축동문회 황인호 회장 등이 참석해 학생들을 격려했다.

또 대한기계설비건설협회 부산광역시지회에서 정진우, 신원경, 김민섭, 정현교 학생에게 각 100만원씩 총 400만원의 장학금을 전달했다.


대한기계설비건설협회 부산광역시지회는 지난 2006년부터 20년 동안 동의대 건축공학과 재학생 중 건축설비 분야 취업을 희망하는 학생을 대상으로 장학금을 지급하고 있으며 지금까지 총 1억원 이상의 장학금을 지원하고 있다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

