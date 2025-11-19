대한기계설비건설협회 부산지회 장학금 400만원 전달

동의대학교 건축공학과 학생들이 지난 13∼14일 국제관 효민갤러리에서 제43회 졸업작품전을 통해 건축계의 새로운 비전을 제시했다.

동의대 건축공학과, 제43회 졸업작품전 개최. 동의대 제공 AD 원본보기 아이콘

졸업작품전에는 4학년 졸업예정자 학생들의 작품을 비롯해 학과 동아리와 실험실 소속 학생들이 참여해 총 29팀의 작품이 전시됐다.

전시회에는 전경란 교학부총장, 이임건 대외부총장을 비롯한 교직원들과 대한건설협회 부산광역시회 정형열 회장, 대한기계설비건설협회 부산광역시지회 박기수 부회장, 세원엠이씨 송인엽 대표, 동의건축동문회 황인호 회장 등이 참석해 학생들을 격려했다.

또 대한기계설비건설협회 부산광역시지회에서 정진우, 신원경, 김민섭, 정현교 학생에게 각 100만원씩 총 400만원의 장학금을 전달했다.

대한기계설비건설협회 부산광역시지회는 지난 2006년부터 20년 동안 동의대 건축공학과 재학생 중 건축설비 분야 취업을 희망하는 학생을 대상으로 장학금을 지급하고 있으며 지금까지 총 1억원 이상의 장학금을 지원하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>