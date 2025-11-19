양주시·경기도 '2040＋5070 통합 일자리박람회'…1000여명 몰려 열기 후끈

경기 양주시가 지난 18일 경기도 및 경기도일자리재단과 함께 경기섬유종합지원센터에서 개최한 '2025 양주시·경기도 2040＋5070 통합 일자리박람회'를 성황리에 마무리했다.

강수현 양주시장이 지난 18일 경기도 및 경기도일자리재단과 함께 경기섬유종합지원센터에서 개최한 '2025 양주시·경기도 2040＋5070 통합 일자리박람회' 현장을 살펴보고 있다. 양주시 제공

이번 박람회에는 지역 우수기업 20개사가 참여해 현장 면접과 채용 상담을 진행했으며, 행사장에는 구직자 1,000여 명이 방문해 다양한 취업 정보를 얻고 기업과 직접 소통하며 높은 관심을 보였다.

현장 채용관에서는 제조·서비스·유통 등 다양한 분야의 기업들이 참여해 1:1 면접을 실시했으며, 다수의 구직자들이 즉시 면접 기회를 얻는 등 실질적인 채용 연계 성과도 확인됐다.

또한 양주고용센터, 양주시청년센터를 비롯한 11개 유관 기관이 동참하여 취업 상담, 직업훈련 안내, 청년·중장년 맞춤형 고용정책 등 다양한 지원 서비스를 제공했다.

부대행사도 큰 호응을 얻었다. ▲이력서 사진 촬영 ▲면접 헤어·메이크업 ▲퍼스널 컬러 진단 ▲지문 인적성 검사 및 취업 타로 등 취업 준비에 필요한 프로그램이 운영되어 참여자들로부터 높은 만족도를 이끌어냈으며, 중장년층을 위한 커리어 코칭 및 재무 상담 프로그램도 긍정적인 평가를 받았다.

특히 행사 시작 전 진행된 사전 취업특강에는 200여 명 이상이 참석해 취업전략, 면접 기법 등 취업역량 강화 교육을 듣기 위해 강연장을 가득 메웠다.

지난 18일 경기도 및 경기도일자리재단과 함께 경기섬유종합지원센터에서 개최한 '2025 양주시·경기도 2040＋5070 통합 일자리박람회'가 열리고 있다. 양주시 제공

양주시 관계자는 "이번 박람회는 2040 청년층과 5070 장년층을 아우르는 맞춤형 채용의 장으로서 구직자와 기업이 직접 연결되는 실질적인 기회를 마련했다"며 "앞으로도 지역 내 다양한 계층이 취업에 성공할 수 있도록 양질의 일자리 프로그램을 지속적으로 발굴·확대하겠다"고 말했다.





