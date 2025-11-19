경기도, 도의회 운영委 행감 거부…"성희롱 논란 양우식 물러나야"

경기도가 경기도의회 운영위원회의 행정사무감사를 거부했다.

경기도의회 운영위원회 행정사무감사 대상 경기도 공직자 일동은 19일 보도자료를 내고 "양우식 (경기도의회) 의원이 끝내 행정사무감사 의사봉을 잡겠다고 한다"며 "도의회 운영위 행정사무감사 대상 공직자들은 양우식 의원이 진행하거나 참석하는 행감 출석은 받아들일 수 없다"고 밝혔다.

이어 "경찰 조사 결과 양 의원의 성희롱성 발언은 엄연한 팩트로 밝혀졌다"며 "검찰 기소가 이뤄진 상황에서 도덕성이 요구되는 운영위원장을 내려놓고 재판에 임하는 것이 당연하다고 생각한다"고 주장했다.

나아가 "양 의원은 그동안 사과 한 마디 없었을뿐만 아니라 공무원노조와 공직자들에 대해 법적대응 운운하는 등 2차, 3차 가해를 해왔다"며 "저희는 운영위 행감에 성실히 임하기 위해 양우식 의원의 행정사무감사 주재나 참석을 반대한다는 입장을 줄곧 견지했지만 끝내 받아들여지지 않아 불가피하게 참석하지 못하게 된 것을 유감스럽게 생각한다"고 덧붙였다.

특히 "(경기)도 최초의 여성 비서실장이 임명되어 도민과 공직자를 대표하는 도지사를 보좌하는 기관으로서 양 의원이 주재하는 감사에 도저히 응할 수 없는 상황을 이해해 주기 바란다"며 "이후라도 우리의 요청이 받아들여진다면 언제든지 성실하게 행정사무감사에 임하겠다"고 약속했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



