[오늘의신상]동아오츠카, 밀크티 '데자와' 분말스틱 출시

한예주기자

입력2025.11.19 09:27

기존 캔·페트에 이어 분말스틱 선봬

동아오츠카는 프리미엄 로열 밀크티 브랜드 '데자와(TEJAVA)'가 분말스틱 형태로 새롭게 출시된다고 19일 밝혔다.


'데자와'는 TEA(티)와 JAVA(자바)의 합성어로, 인도네시아 자바섬에서 채취한 어린 찻잎으로 만든 홍차 추출 밀크티다. 영국 '애프터눈 티' 문화에서 착안해 홍차에 우유를 더한 부드러운 맛과 향을 구현한 음료로, 1997년 240㎖ 캔 제품으로 첫선을 보인 이후 2017년 500㎖ 페트 제품이 추가되며 꾸준히 사랑받아왔다.

데자와 분말스틱 형태 이미지. 동아오츠카

이번에 선보이는 '데자와 분말스틱'은 깊은 홍차의 향과 부드러운 우유의 맛을 그대로 담아 언제 어디서나 간편하게 즐길 수 있도록 한 제품이다. 분말 형태로 제작돼 휴대가 간편하며, 뜨거운 물이나 찬물 모두에 잘 녹아 사계절 내내 취향에 따라 따뜻하거나 시원하게 즐길 수 있다. 뜨거운 물 100㎖로 따뜻하게, 뜨거운 물 30㎖와 찬물 70㎖에 얼음을 더해 시원하게 즐길 수 있으며, 기호에 따라 물의 양을 조절해 자신만의 진하고 부드러운 맛을 낼 수 있다.


동아오츠카 관계자는 "데자와 분말스틱은 언제 어디서나 간편하게 프리미엄 밀크티 한 잔의 여유를 느낄 수 있도록 기획됐다"며 "진한 홍차의 향과 우유의 부드러움을 동시에 즐길 수 있는 새로운 형태의 제품으로 밀크티 시장의 다양성을 넓혀갈 것"이라고 말했다.


한편, 데자와는 서울대학교 학생들이 많이 마셔 '서울대 음료'라는 별칭이 있으며, 올해 5월에는 서울대 학생회관 앞에 데자와 전용 자판기가 설치되기도 했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
