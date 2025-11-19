사천시, 실무 중심 맞춤형 교육…공무원 역량 UP!

일상경비 출납사무 회계 담당자 대상

경남 사천시는 시청 중회의실에서 본청 일상경비 출납사무 회계 담당자 40여 을 대상으로 예산의 효율적 집행과 재정 운영의 투명성 강화를 위한 맞춤형 회계실무 교육을 개최했다고 19일 밝혔다.

교육은 일상경비 출납사무 검사의 후속 조치로 실시되었으며, 회계과 업무담당자가 일상경비 출납검사 및 주요 감사 지적 사례를 토대로, 업무처리에 필요한 세출예산 집행을 위한 일반기준, 예산집행 품의 시 유의사항 등을 전달하고 불합리한 제도나 업무절차에 대한 의견을 나누는 방식으로 진행됐다.

박동식 시장은 "이번 교육을 통해 일상경비 출납부서 회계 담당 공무원들의 업무상 어려움이 해소되었기를 바라며, 지속적인 회계 직무 교육을 실시하여 시민들에게 더욱 신뢰받는 행정서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

사천시는 올해 상·하반기에 전 직원을 대상으로 회계·계약 실무 교육을 진행하였으며, 앞으로도 지방재정 운영의 투명성과 신뢰성 강화를 위해 노력해 나갈 계획이다.





