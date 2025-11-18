하이트진로 '테라', '치킨 회동' 패러디 디지털 광고 공개

실제 회동 장소 '깐부치킨삼성점' 배경으로 촬영

하이트진로는 맥주 브랜드 '테라(TERRA)'의 신규 디지털 광고 '테라의 시대 2'를 공개했다고 18일 밝혔다. 하이트진로는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장의 '치맥(치킨+맥주) 회동'을 테라의 시선에서 패러디했다.

이번 광고는 3일 만에 콘티 개발을 완료하고, 5일간의 촬영 준비와 후반 작업을 거쳐 단 2주만에 완성한 패스트버타이징(Fast Advertising) 형식의 프로젝트다. '패스트버타이징'은 주목받는 이슈가 발생했을 때 빠른속도와 유머를 활용해 즉각적으로 광고 캠페인을 제작해 실행하는 전략을 의미한다.

광고에서는 치맥 회동 장면을 오마주한 구성으로, 모델들이 국내 대표 맥주 '테라'와 치킨을 즐기며 '테라쏘맥타워'로 쏘맥을 만들어 마시는 장면이 펼쳐진다. 특히 실제 회동 장소인 '깐부치킨 삼성점'을 배경으로 촬영해 완성도를 높였다.

오성택 하이트진로 마케팅실 전무는 "이번광고는 전 세계적으로 화제가 된 테라의 존재감을 이어가기 위해 빠르게 실행된 패스트버타이징 프로젝트"라며 "화제성과 브랜드의 상상력을 자연스럽게 연결해, 다시 한번 '테라의 시대'가 소비자에게 각인될 수 있도록 다양한마케팅 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.

한편 테라의 시대 1편(2022년)은 '전 세계가 테라로 가득 차면 어떤 일이 벌어질까?라는 상상에서 출발했다. 한강에서 맥주를 담거나, 맥주 온천수로 목욕을 즐기는 등 테라로할 수 있는 거대한 상상력을 선보였다. 이번 테라의 시대 2편은그 상상이 현실로 이어진 후속편으로, '테라의 시대' 세계관을 일상 속으로 확장한 버전이다.





