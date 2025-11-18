본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

BC카드, 퍼플렉시티와 국내 첫 코멧브라우저 활성화…'AI경영' 강화

문채석기자

입력2025.11.18 15:45

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

12월7일까지 AI브라우저 고객대상

BC카드는 글로벌 인공지능(AI) 검색 플랫폼 퍼플렉시티 AI 브라우저 코멧 국내 이용 확산에 나선다고 18일 밝혔다.


서울 중구 을지로 BC카드 본사. BC카드

서울 중구 을지로 BC카드 본사. BC카드

AD
원본보기 아이콘

코멧은 웹브라우저에 퍼플렉시티 AI 엔진을 탑재했다. 사용자가 브라우저의 AI 에이전트를 통해 웹, 문서, 뉴스, 이메일, 논문 등을 자동 요약하고 연관 자료를 탐색할 수 있는 것이 특징이다.

BC카드는 코멧이 국내에서 성공적으로 확산되도록 다음 달 7일까지 페이북 이벤트 페이지를 진행한다. 코멧을 다운로드한 모든 고객에게 온·오프라인 모든 가맹점에서 페이북을 통해 현금처럼 사용할 수 있는 페이북 머니 5000원을 주는 프로모션을 한다.


최민석 BC카드 상무는 "퍼플렉시티와의 파트너십을 통해 고객에게 최신 AI 서비스 이용기회를 지속 제공할 수 있어 기쁘다"면서 "향후에도 페이북을 통해 고객의 결제와 소비 생활에 도움이 되는 실용적인 서비스들을 제공할 예정"이라고 말했다.


준 모리타 퍼플렉시티 아시아 대표는 "일본 등 다른 아시아 국가에서도 생성형 AI를 업무나 학습에 활용하는 사례가 빠르게 늘고 있다"며 "코멧을 통해 더 많은 고객에게 생각이 바로 실행으로 이어지는 편리함을 전하고 싶다"고 했다.

한편 BC카드는 퍼플렉시티와 프로 1년 무료이용권 제공 이벤트, 퍼플렉시티 카페 론칭 기념 이벤트, 결제 영역 제휴 등 다양한 분야에서 협업하고 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 고른 아이템 뭐길래 "한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

보그가 소개한 '올리브영' 7가지 추천템…나도 사볼까?

장원영·고소영·엄정화 미모 비결?…아침에 한 스푼 '올레샷' 열풍

10만원 넣자마자 10만원 돌려주는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

카톡은 네 남친이 한 일을 알고 있다, 좋니?

큰손들, 엔비디아 싹 팔았다…커지는 'AI 거품' 경고

새로운 이슈 보기