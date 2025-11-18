본문 바로가기
동두천시 기관장 협의체 '소요회', 지역 발전 넘어 나눔 봉사까지 '앞장'

이종구기자

입력2025.11.18 13:39

1200만원 상당 '사랑의 연탄 1만4000장 나눔 실천

경기 동두천시 기관장모임인 '소요회'가 겨울을 앞두고 취약계층을 위한 사랑의 연탄 나눔 봉사활동을 펼치며 지역사회에 따뜻한 온정을 전했다.

동두천시 기관장모임인 '소요회'가 18일 겨울을 앞두고 취약계층을 위한 사랑의 연탄 나눔 봉사활동을 펼친 후 기념촬영을 하고 있다. 동두천시 제공

동두천시 기관장모임인 '소요회'가 18일 겨울을 앞두고 취약계층을 위한 사랑의 연탄 나눔 봉사활동을 펼친 후 기념촬영을 하고 있다. 동두천시 제공

소요회는 18일 관내 기관장들의 모금으로 조성된 1200만원(연탄 약1만4000장)을 연탄은행에 전달하고 사랑의 연탄 배달 봉사활동을 진행했다.


소요회는 동두천시 관내 유관기관장 및 공공기관장으로 구성된 협의체로, 지역 현안과 협력사항을 논의하며 동두천시 발전을 위한 협력체계 구축에 앞장서고 있다.

회장인 박형덕 시장은 "급격한 기후변화로 어려움을 겪는 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있길 바란다" 며 "행복한 동두천시를 만들기 위해 함께해 주신 기관장님들께 감사드리고, 모든 시민이 더불어 행복할 수 있도록 주변의 어려운 이웃들을 더욱 세심히 살피겠다"고 말했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
