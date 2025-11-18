김대순 부지사, 화성 고병원성 AI 발생 농가 긴급 방역 현장 점검

도, 고병원성 조류인플루엔자 확산 방지

화성·평택 현장 중심 대응 강화

김대순 경기도 행정2부지사는 지난 17일 올해 네 번째 고병원성조류인플루엔자(AI) 확진판정을 받은 화성시 향남읍 소재 산란계농가를 찾아 긴급 방역상황을 점검했다.

김 부지사는 "단 한 건의 방심이 대규모 확산으로 이어질 수 있다"며 "이동제한, 살처분, 고위험 구간도로 생석회 도포, 축사내외부 소독 등 초기조치를 철저히 이행하고, 농장과 주변 지역의 방역망을 빈틈없이 가동하라"고 말했다.

경기도는 현재 ▲발생 농가 반경 10㎞ 내 44개 가금농가(사육수수 377만8557수) 이동제한 ▲방역대 및 역학농가 등 정밀검사 및 예찰 ▲소독차량 총동원 집중 소독 ▲거점소독시설 37곳과 통제초소 가동 ▲전담관 374명 전담 집중예찰 ▲고위험지역 전담관 지정 1:1 밀착 관리 등 총력 대응체계를 가동하고 있다.

김 부지사는 "가축질병 방역은 속도와 집중력이 핵심"이라며 "추위로 소독 효과가 저하될 수 있는 만큼, 농가 스스로 방역 수칙을 철저히 지켜야 한다. 도내 각 시군 역시 거점소독시설 운영과 농가 점검 등 방역대응에 만전을 기해 달라"고 당부했다.





