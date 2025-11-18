본문 바로가기
하남시-한국방송대중예술인단체연합회, K-컬처 복합 콤플렉스성공 추진 ' 맞손'

이종구기자

2025.11.18

경기 하남시(시장 이현재)는 지난 17일 하남시 유니온타워에서 한국방송대중예술인단체연합회(연합회)와 'K-컬처 복합 콤플렉스(K-스타월드)'의 성공적 추진과 대한민국 문화영상산업의 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

이현재 하남시장이 지난 17일 하남시 유니온타워에서 한국방송대중예술인단체연합회(연합회)와 'K-컬처 복합 콤플렉스(K-스타월드)'의 성공적 추진과 대한민국 문화영상산업의 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결하고 있다. 하남시 제공

이번 협약식에는 유승봉 한국방송대중예술인단체연합회 이사장과 정혜선연합회 고문 등 방송·대중예술 분야 5개 단체를 대표하는 임원들이 참석해, K-컬처 복합 콤플렉스(K-스타월드)가 대한민국을 대표하는 문화산업으로 지속 추진될 수 있도록 응원과 지지하는 내용을 담아 업무협약을 맺었다.


최근 K-Pop·드라마-무비 등 대한민국이 제작하는 문화영상 콘텐츠가 전 세계적 인기를 얻으며 국가 이미지와 경제에 큰 기여를 하고 있다.

하남시는 이러한 흐름에 맞춰 수도권의 새로운 문화산업 중심지로 도약하기 위한 전략사업으로 2~3만명 K-pop 전용 공연장, 세계적 영상 스튜디오, 아카데미 등이 함께 들어설 K-컬처 복합 콤플렉스(K-스타월드)를 추진 중이다.


그동안 하남시는 규제해소를 위한 지속적인 노력으로 국토부 지침 개정을 통해 수질오염대책 수립 시 개발제한 구역 해제가 가능하게 되었으며, 경제부총리 주재 비상경제장관회의에서는 대규모 외자유치 시 개발 추진에 필요한 행정절차를 42개월에서 21개월로 축소 지원을 발표했다.


이에 더해 문화관광부 산하기관에서 수행한 연구용역에서는 하남시가 K-컬처 집적단지 최적지로 평가되기도 했으며, 수질오염원 관리대책은 환경부와 협의를 거쳐 국토부에 25년 4월에 제출해 6월에 회신을 받는 등 단계적으로 차질 없이 사업을 추진 중이다.

이번 협약을 통해 방송연예 대표 단체인 한국방송대중예술인단체연합회를 비롯한 방송·연예 주요 단체는 K-컬처 산업을 기반으로 하는 K-컬처 복합 콤플렉스(K-스타월드)가 성공적으로 추진되어야 대한민국 문화발전 산업에 크게 기여할 것이라는 데 공감했다.


하남시는 규제 해소 및 신속한 행정절차 이행을 통해 성공적으로 사업을 추진하는 한편, 향후 K-컬처 복합 콤플렉스 조성 시 공연·영상·체험·관광이 결합된 운영 모델 개발 등을 중점 추진해 실질적으로 제작에 참여하는 연예인도 혜택을 받을 수 있는 모델도 개발할 계획이라고 밝혔다.


유승봉 한국방송대중예술인단체연합회이사장은 "현장에 와보니, 하남시가 추진하는 K-컬처 복합 콤플렉스인 K-스타월드가 매우 우수하며 실행력 높은 사업임을 확인했다, K-스타월드 조성 후, 대중예술인의 전문성이 더해지면 세계적 수준의 창작·공연 중심지가 될 것"이라며 "하남시와 함께 문화영상산업 발전을 위해 다각적 협력을 이어가겠다"고 의지를 밝혔다.


이현재 하남시장은 "방송·대중예술계를 대표하는 한국방송대중예술인단체연합회를 비롯한 주요 단체와 이번 협약식을 개최하게 되어 큰 영광이며, 앞으로 K-스타월드를 국가적 프로젝트로 키워내는 기반이 될 것"이라며 "K-컬처 복합 콤플렉스(K-스타월드)를 성공적으로 추진해 대한민국이 문화산업의 중심지로 도약하는 데 기여하고, 방송연예 전문가들과 협업하며 최고의 글로벌 콘텐츠 제작 환경을 만들겠다"고 의지를 밝혔다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
