본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

외교장관 "核없는 한반도, 포기해선 안 될 절대 과제"

유제훈기자

입력2025.11.18 10:13

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

조현 외교부 장관은 18일 "핵 없는 한반도는 포기해선 안 될 절대적 과제"라고 말했다.


조 장관은 이날 서울 서초구 국립외교원에서 개최된 서울외교포럼서 기조연설을 통해 "안보 분야에서 한국의 최우선 과제는 전쟁을 방지하고, 한반도가 무력 충돌의 발화점이 되는 것을 막는 것"이라며 이같이 밝혔다. 이번 연설은 윤종권 국제사이버협력대사가 대독했다.

조현 외교부 장관이 30일 오전 경북 경주시 소노캄 경주 그랜드볼룸에서 열린 2025 APEC 외교통상합동각료회의 개회식에 참석해 개회사를 하고 있다. 2025.10.30 강진형 기자

조현 외교부 장관이 30일 오전 경북 경주시 소노캄 경주 그랜드볼룸에서 열린 2025 APEC 외교통상합동각료회의 개회식에 참석해 개회사를 하고 있다. 2025.10.30 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

조 장관은 "한국은 굳건한 한·미 연합방위 태세를 기반으로 우리 자신의 방위 능력을 지속해서 강화해 나갈 것"이라면서도 "이런 조치만으로 충분치 않고 이와 함께 우발적 충돌을 방지하고 긴장을 완화하며 북한과 대화를 복원하는 노력이 병행돼야 한다"고 했다.

조 장관은 또 최근 전 세계의 자국 우선주의 기조, 북한의 핵·미사일 위협 등을 거론하면서 "한국은 점점 더 복잡한 전략적 계산에 직면해있다"며 "국익에 기반한 실용 외교정책을 추구하는 것은 선택이 아니라 한국에 필수적 과제"라고 전했다.


이어 조 장관은 "다만 실용주의와 국익 중심에 둔다고 해서 한국이 글로벌 책임을 외면하겠다는 건 아니"라며 "한국 같은 위상과 지위를 가진 국가가 국경을 넘어 책임을 다하지 못한다면 국제질서는 더 취약해지고 궁극적으로 자국 국익에도 해를 끼치게 된다"고 했다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"SK하이닉스 수혜 받는다" 3일만에 '1억' 급등…아파트 거래량 '쑥' 늘어난 청주[부동산AtoZ] "SK하이닉스 수혜 받는다" 3일만에 '1억' 급등…아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원 내면 13만원 돌려 받고 답례품까지" 요즘 뜨는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

한강버스에 삼풍백화점 소환한 이해찬 "시장이 제대로 안 하면 그 꼴"

수도권 막히자 SK하이닉스·교통 호재 있는 청주로…아파트 거래량 '쑥'

'채권왕' 건들락 "2500兆 사모대출, 대형 금융위기 뇌관"…서브프라임 사태 데자뷔 경고

새로운 이슈 보기