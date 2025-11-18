'대전역세권 개발계획 사업설명회' 19일 우송예술회관서 개최

정동·소제동 일원 92만3639㎡ 규모 낙후된 역세권 대상

대전시가 대전역세권 개발계획에 대해 추진 방향과 계획 등 시민과 함께 첫발을 내딛는다.

대전시는 19일 오후 4시 30분 우송예술회관에서 '대전역세권 개발계획 사업설명회'를 연다.

이번 사업설명회는 본격적인 사업 추진을 앞두고 사업 추진 현황과 계획을 공유하는 자리로, 대전시와 ㈜대전역세권개발PFV가 공동으로 주최하고 이장우 대전시장, ㈜대전역세권개발PFV, 지역의원, 한국철도공사 등 관계기관, 지역 건설업계, 상인연합회, 주민 등 다수가 참석할 예정이다.

대전역세권 개발계획은 동구 정동·소제동 일원 92만3639㎡ 규모의 낙후된 역세권을 주거·업무·상업·숙박이 결합된 복합도시로 조성하는 사업으로, 복합2구역 개발, 충청메가스퀘어 조성, 민간 재개발 사업 등 주요사업으로 구성돼 있다.

이번 계획은 단순한 물리적 정비를 넘어 원도심 재생과 지역 상권 활성화, 나아가 대전을 교통·문화·경제 중심도시로 도약시키는 거점 조성을 목표로 추진하고 있다.

대전시는 이번 설명회를 통해 대전역세권 개발계획의 주요 내용과 향후 추진 방향 등을 시민과 공유해, 향후 사업 진행 과정에서 시민과의 소통을 강화하고, 지역 상권과의 상생 방안 등을 마련해 공공성과 지속가능성을 높일 방침이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



