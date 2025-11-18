관광공사 관광두레 전국대회 개최…관계자 200여명 참석

문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 18일 소피텔 앰배서더 서울에서 '2025 관광두레 전국대회-이음두레' 행사를 개최한다고 밝혔다.

관광두레는 지역 주민이 직접 숙박, 식음, 여행, 체험 등 다양한 분야에서 고유의 특색을 지닌 관광사업체를 창업하고 운영할 수 있도록 지원하는 사업이다. 2013년 시작 이래 현재까지 147개 지역에서 관광두레 PD 195명과 주민사업체 1350개를 발굴했다.

올해 행사에는 전국 관광두레 주민사업체와 관광두레 PD, 유관기관 관계자 등 200여명이 참석한다. 참가자들은 주민 주도형 지역관광의 성과를 공유하고 참여자 간의 '연결(이음)'을 도모한다.

1부 행사에서는 2025년 관광두레 우수 주민사업체와 관광두레 PD, 지자체 공무원 등에게 문체부 장관 표창과 상장을 수여한다. 지난 9월부터 10월까지 진행한 '2025 관광두레 청년 주민사업 아이디어 공모전' 수상 13개 청년팀에 대한 시상과 5년 동안 함께해 온 관광두레 PD 졸업자 13명에 대한 감사패 수여, 축하공연 등도 있을 예정이다.

2부 행사에서는 관광두레를 통해 발굴한 우수 상품을 공식 상표화하고 판로개척을 지원하기 위해 올해 처음으로 '관광두레 공식 기념품 체험 경연(콘테스트)'을 진행한다. 1차 서류평가를 통과한 기념품 5팀과 체험 7팀이 참여한다. 발표 심사와 투표를 거쳐 기념품 2팀, 체험 3팀 등 총 5팀을 선정하며 선정된 기념품과 체험 프로그램에 대해서는 2026년 관광두레 사업 추진 시 기념품 우선 구매, 필수 방문 코스 지정 등의 실질적 혜택이 제공될 예정이다.

김근호 문체부 관광산업정책관은 "이음두레는 전국의 관광두레 구성원들이 서로의 경험을 나누고 이음의 가치를 확인하는 뜻깊은 자리"라며 "문체부는 앞으로도 주민 주도의 지역관광이 자생력을 가지고 뿌리내릴 수 있도록 지역협력체계를 구축하는 데 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>