문체부 AI·디지털혁신 포럼…디지털 문화 생태계 발전 방향 논의

18일 서울 용산구 서울드래곤시티에서

디지털혁신·데이터활용 공모전 시상식도

문화체육관광부가 18일 서울 용산구 서울드래곤시티에서 '2025 문화체육관광 인공지능(AI)·디지털혁신 포럼'을 개최한다. 한국문화정보원, 국민체육진흥공단, 한국관광공사, 한국문화예술위원회, 한국저작권위원회, 한국콘텐츠진흥원 등 문화·체육·관광 분야 전문기관들이 공동 개최한다.

AI·디지털혁신 포럼은 올해로 3회째를 맞았다. 올해 주제는 '디지털이 바꾸는 문화 일상, AI가 이끄는 혁신'이며 문화·체육·관광 각 분야의 디지털 전환과 AI 기반 혁신 사례를 공유하고, 모두가 함께 누리는 디지털 문화 생태계의 발전 방향을 논의한다. 개회식과 '2025 문화 디지털혁신 및 데이터 활용 공모전' 시상식, 기조연설, 문화·체육·관광 분야 전문가 토론 등이 진행된다. 또한 별도 행사장에서는 공모전 수상작과 각 기관의 대표 혁신 사례를 소개하는 체험관도 운영된다.

지난 6월2일부터 7월18일까지 진행한 공모전에서는 총 223개 팀이 참여했으며 심사를 거쳐 총 17개 팀(대상 5점·우수상 5점·장려상 5점·AI특별상 2점)이 수상자로 선정됐다. 대상 5개 팀은 문체부 장관상을 받으며 수상작의 혁신 사례는 포럼 참석자들과 공유될 예정이다.

이번 포럼의 기조연설은 이교구 서울대 지능정보융합학과 교수가 맡는다. 이교구 교수는 AI 시대에 목소리 AI가 새로운 창작과 소통의 수단으로 진화해 가는 과정과 최신 기술 혁신부터 윤리적 고려 사항, 목소리로 경험을 만들어 가는 미래의 창조적 가능성까지 탐색할 예정이다.

이어 법·제도, 체육·관광, 예술·콘텐츠 등 3개 분야에서 AI 관련 6개 주제에 대한 전문가 토론이 열린다. 법·제도 분야에서는 문화데이터 활용 사례와 정책 방향을 논의하고, 오픈소스 기반 AI 기술과 저작권 제도의 조화를 모색한다. 체육관광 분야에서는 스포츠 기술(테크)을 활용한 국민 건강관리와 경기력 향상 사례, AI 여행비서·실시간 번역 등 체육과 관광산업의 혁신 서비스 사례를 발표한다. 예술콘텐츠 분야에서는 AI와의 예술창작 협업과 새로운 창작 방식을 논의하고, 방송음악 등 다양한 콘텐츠 분야에서의 AI 사례를 소개한다.

별도로 마련한 체험관에서는 디지털 암벽 등반과 실내 사이클링, 나만의 AI 향기 만들기 등 AI 디지털을 체험하고, 크리에이티브멋의 '프로토 홀로그램'과 클라우디오의 '국악 가상악기-조선시리즈' 등 공모전 수상작과 오픈소스 공유·공공저작물 등을 전시로 만나볼 수 있다.

이번 행사에 대한 자세한 정보는 공식 누리집과 문화포털에서 확인할 수 있다.

김정훈 문체부 기획조정실장은 "이번 포럼은 디지털 기술, 특히 AI가 우리 일상의 변화를 이끄는 현장과 해법을 함께 공유하며, 나아가 문화산업의 미래 전략을 모색하는 자리"라며 "문체부는 첨단기술을 통해 국민의 문화 향유 기회를 넓히고, 더욱 많은 국민이 혁신의 성과를 체감할 수 있도록 정책적, 제도적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





