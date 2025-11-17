내란특검, 윤재순 前총무비서관 압수수색…인사관여 의혹

비상계엄 전 대통령실 인사 관여 의혹

윤재순 전 대통령실 총무비서관(가운데)이 지난달 21일 국회에서 열린 법제사법위원회의 대검찰청 대상 국정감사에 증인으로 출석하고 있다. 왼쪽부터 강혜경 씨, 윤재순 대통령실 총무비서관, 심우정 검찰총장.

12·3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 사건을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 압수수색했다. 계엄 이전 대통령실 인사에 관여했다는 혐의에서다.

17일 법조계에 따르면 특검팀은 이날 윤 전 비서관 주거지에 대한 압수수색을 집행했다.

윤 전 비서관은 12·3 비상계엄 이전에 이뤄졌던 대통령실 인사와 관련해 직권남용 권리행사 방해 혐의를 받는 피의자 신분으로 전해졌다.

그는 윤석열 전 대통령 파면 결정에 대비해 '제철소 용광로에 넣어서 폐기하라'며 대통령실 PC 초기화를 지시했다는 의혹도 받는다. 다만 이날 압수수색은 인사 관련 직권남용 혐의로, PC 초기화 의혹과는 별도인 것으로 알려졌다.

특검팀은 압수수색으로 확보한 자료를 분석한 뒤 윤 전 비서관을 소환 조사할 것으로 전해졌다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



