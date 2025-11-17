본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

내란특검, 윤재순 前총무비서관 압수수색…인사관여 의혹

이민우기자

입력2025.11.17 19:17

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

비상계엄 전 대통령실 인사 관여 의혹

윤재순 전 대통령실 총무비서관(가운데)이 지난달 21일 국회에서 열린 법제사법위원회의 대검찰청 대상 국정감사에 증인으로 출석하고 있다. 왼쪽부터 강혜경 씨, 윤재순 대통령실 총무비서관, 심우정 검찰총장. 사진=김현민 가자

윤재순 전 대통령실 총무비서관(가운데)이 지난달 21일 국회에서 열린 법제사법위원회의 대검찰청 대상 국정감사에 증인으로 출석하고 있다. 왼쪽부터 강혜경 씨, 윤재순 대통령실 총무비서관, 심우정 검찰총장. 사진=김현민 가자

AD
원본보기 아이콘

12·3 비상계엄 사태 관련 내란·외환 사건을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 압수수색했다. 계엄 이전 대통령실 인사에 관여했다는 혐의에서다.


17일 법조계에 따르면 특검팀은 이날 윤 전 비서관 주거지에 대한 압수수색을 집행했다.

윤 전 비서관은 12·3 비상계엄 이전에 이뤄졌던 대통령실 인사와 관련해 직권남용 권리행사 방해 혐의를 받는 피의자 신분으로 전해졌다.


그는 윤석열 전 대통령 파면 결정에 대비해 '제철소 용광로에 넣어서 폐기하라'며 대통령실 PC 초기화를 지시했다는 의혹도 받는다. 다만 이날 압수수색은 인사 관련 직권남용 혐의로, PC 초기화 의혹과는 별도인 것으로 알려졌다.


특검팀은 압수수색으로 확보한 자료를 분석한 뒤 윤 전 비서관을 소환 조사할 것으로 전해졌다.




이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 외국인 사이서 뜨는 'K 안경 투어' "수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"장원영도 마신대" 2030女 푹 빠진 '올레샷' 뭐길래

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

'000' 사용 많을 수록 노화 느리다

"이상화 레이스 수백번 봤다"…같은 날, 같은 곳서 12년만에 새 기록

"장기자랑서 노래해라, 춤춰라, 다 갑질" 칼빼든 시민단체

"그동안 낸 건 이름값?"…두 배 비싼 물의 비밀

한강버스 바닥·이물질 걸림 15회…"갈수기 수심 예상 못했다"

새로운 이슈 보기