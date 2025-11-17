충남도, 당진항에 'K-모빌리티 오토 허브' 구축…6조5천억 생산효과

SK렌터카 등 3,839억 투자…국내 최초 자동차·항만 복합물류단지, 연 8천명 고용 창출 전망

충남도가 SK렌터카 등 국내 기업과 손잡고 당진항 일원에 국내 최초의 'K-모빌리티 오토 허브 일반물류단지'를 조성한다.

3839억 원이 투입되는 이 사업은 충남의 핵심 전략인 '베이밸리 건설'과 '당진항 수출 전진기지 육성'의 동력을 한층 끌어올릴 대형 프로젝트로, 연 6조 5000억 원 생산 효과와 8000명 고용 유발이 기대된다.

도는 국내 기업과 손잡고 당진항 일원에 대한민국 자동차 수출을 이끌어갈 최첨단 복합물류단지를 조성한다고 17일 밝혔다.

이로써 민선8기 힘쎈충남이 중점 추진 중인 '베이밸리 건설'과 '당진항 수출 전진기지 육성' 전략이 한층 탄력을 받을 전망이다.

김태흠 지사는 이날 도청 대회의실에서 오성환 당진시장, 이정환 SK 렌터카 대표이사 등과 '케이(K)-모빌리티 오토 허브 일반물류단지 조성 사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

전국 처음으로 자동차산업과 항만물류를 결합시킨 K-모빌리티 오토 허브 일반물류단지는 당진시 송악읍 고대리 당진항 고대부두 인근 72만㎡의 부지에 조성한다.

이 단지는 자동차 정비·검사·전시·보관 등 유통 전 과정을 수행할 수 있는 차량 통합 물류 체계, 스마트 물류 시스템, 친환경 인프라 등을 갖춘다.

협약에 따라 SK렌터카 등은 이 단지 조성을 위해 특수목적법인(SPC)인 케이모빌리티주식회사를 세우고, 오는 2030년까지 3839억 원을 투입한다.

도와 당진시는 물류단지 조성, 지역 활성화 투자 펀드 공모, 신속 인허가 등 행정 지원에 적극 나선다.

SK렌터카 등 기업은 토지 제공, SPC 참여, 사업비 투입 및 자금 모집, 경제적 타당성 확보 등에 적극 협력하기로 했다.

도는 K-모빌리티 오토 허브 일반물류단지가 조성돼 본격 가동하면 연간 6조 5000억 원의 생산 유발 효과와 2조 3000억 원의 부가가치 효과가 발생할 것으로 기대하고 있다.

또 770억 원의 세수 효과가 발생하고, 8000명 규모의 고용 유발로 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 내다봤다.

이와 함께 당진항 일원에 자동차 검사와 정비, 부품 등 연관 기업이 집적하며 자동차 유통산업 혁신 생태계가 구축되고, 충남 항만산업 경쟁력 강화와 산업 구조 고도화도 기대된다.

이밖에도 연간 70만 톤 이상의 신규 물동량 확보로 부두나 도로 등 사회간접자본(SOC) 확충에도 긍정적으로 작용하며, 당진·평택항 물류 환경이 크게 개선 될 것으로 전망하고 있다.

도는 K-모빌리티 오토 허브 일반물류단지가 본궤도에 올라서면 스마트 항만물류 체계, 친환경 인증 인프라 등을 단계적으로 도입, 미래형 물류단지로 발전시켜 나아갈 방침이다.

김태흠 지사는 "충남은 신흥시장 중심의 수출 물류 기반을 구축할 계획으로, 적치장이 아닌 현대화된 시설 위에서 매입·정비·선적 등 원스톱 수출 체계를 구축하고, 우리 차의 브랜드 가치를 끌어올릴 것"이라고 말했다.

이어 "관련 부처와 자동차·잡화 겸용 부두 전환을 협의 중인 만큼, 후속 절차도 빠르게 진행해 2028년 착공과 2030년 준공이 이뤄질 수 있도록 하겠다"고 강조했다.

그러면 "통상 불확실성이 높아지고 있는 환경 속에서 신흥시장을 공략하는 자동차 수출은 성장 잠재력이 높다"며 "충남도와 당진시, 기업들이 힘을 모아 당진항 수출 물류단지를 완성하고, 우리나라 자동차산업도 한 단계 더 도약시키자"고 덧붙였다.





