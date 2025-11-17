부산 기장군, 자체 생산 미역 종자 950틀 어업현장 보급

‘기장형 해조류 종자생산 연구’ 성과



고품질·고밀도 종자로 어업인 지원

기장군(군수 정종복)은 최근 수산자원연구센터에서 '기장형 해조류 종자생산 연구'의 하나로 자체 생산한 미역 종자 950 틀을 지역 어업현장에 보급했다.

연구센터는 올해 7월 고리원전의 사업비 3000만원을 지원받아 실내 생장유도 연구를 추진하며, 미역 가이식 기간 단축과 종자 품질 향상에 집중해 왔다. 그 결과 어업인 선호도가 높은 고밀도 미역 종자 생산에 성공했다.

또 기장미역의 형질 개선을 위해 어업인이 직접 선발한 기장 양식산 모조에 자연산·양식산 모조를 교잡해 채묘한 종자를 10월까지 실내에서 배양·관리했다. 이후 3주 이내 해상 가이식을 실시해 본양성에 적합한 건강한 종자를 확보했으며, 수요조사를 거쳐 지역 어업인의 입식 시기에 맞춰 보급을 완료했다.

연구센터는 이번에 배분된 종자에 대해 수확 시까지 해역별 양성 상황을 모니터링하고 현장 애로사항을 수렴해 향후 우량종자 생산 연구에 반영할 계획이다.

정종복 군수는 "올해 입식 시기에 기상악화로 어업인들이 해조류 양성에 많은 어려움을 겪었지만, 이번 연구센터의 성과가 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "지속적으로 우수 품질의 종자를 개발해 지역 어업인의 소득 증대에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자



