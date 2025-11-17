본문 바로가기
원·달러 환율 1.0원 오른 1458.0원

김혜민기자

입력2025.11.17 15:32

17일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 1.0원 오른 1458.0원에 마감했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

