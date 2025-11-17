전남 민간정원 1호 고흥 쑥섬, 웹사이트 리뉴얼로 관광 활성화

관광객 편의성·몰입도 높이고

쑥섬 특징 온라인서 효과적 전달

전남 고흥군은 전남 제1호 민간정원으로 알려진 쑥섬이 웹사이트를 전면 리뉴얼하며 디지털 기반 관광 콘텐츠를 강화했다고 밝혔다.

이번 리뉴얼은 관광객의 편의성과 몰입도를 높이고 쑥섬의 감성적 브랜드와 특징을 온라인에서도 효과적으로 전달하기 위해 추진됐다.

고흥 쑥섬 전경. 고흥군 제공

새롭게 구축된 웹사이트는 반응형 디자인을 적용해 PC, 태블릿, 모바일 등 다양한 기기에서 최적화된 사용자 경험을 제공한다. 방문객이 필요로 하는 입장료, 위치, 교통, 운영시간 등 필수 정보를 중심으로 콘텐츠를 재구성했으며, 자주 묻는 질문과 AI 챗봇 '쑥섬지기봇'을 통해 실시간 소통도 강화했다.

웹사이트는 쑥섬의 주요 탐방 지점을 중심으로 제작된 지도 이미지에 오디오와 텍스트 해설을 결합한 디지털 도슨트 콘텐츠를 제공해 방문객의 탐방 경험을 한층 높인다.

또한, GPT 기반 자연어 응답형 AI 챗봇을 도입해 여행 정보와 계절별 추천 볼거리, 이용 팁 등 다양한 질문에 실시간으로 대응하며, 쑥섬 풍경과 정서를 담은 시각 콘텐츠와 정기 카드 뉴스를 통해 자연과 감성을 지속적으로 전달한다. 아울러 외국인 방문객의 편의를 위해 영문 페이지도 새롭게 추가했다.

이번 리뉴얼은 관광기업 혁신바우처 사업의 일환으로 추진됐으며, 쑥섬의 자연 정원과 섬을 가꿔온 운영자의 진정성을 반영한 디자인과 콘텐츠는 방문객에게 깊은 인상을 남길 것으로 기대된다.

쑥섬 관계자는 "디지털 전환을 통해 쑥섬의 아름다움과 철학을 더 많은 이들과 나누고자 한다"며 "온라인에서도 쑥섬의 감성과 힐링을 경험할 수 있도록 지속적으로 콘텐츠를 확장해 나가겠다"고 말했다.

한편, 올해 고흥군의 지원으로 쑥섬 도선이 1대 증선돼 총 2대가 운영되면서, 2024년 6만 6,751명이었던 승선객 수가 이달 12일 기준 8만 4,112명으로 증가해 지역관광과 경제 활성화에 뚜렷한 성과를 보이고 있다.





호남취재본부 김재승 기자



