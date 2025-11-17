본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

과학

말해보카 글로벌 버전 '이팝', 대만 앱스토어 전체 순위 1위 차지

김보경기자

입력2025.11.17 14:59

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

게임 접목시켜 학습 몰입도↑
지난 5월 대만 시장 런칭
"글로벌 진출에 더욱 속력"

인공지능(AI) 영어 학습 애플리케이션 '말해보카'의 글로벌 버전 '이팝(Epop)'이 대만 애플 앱스토어 전체 인기 순위 1위를 차지했다.

말해보카 글로벌 버전 '이팝', 대만 앱스토어 전체 순위 1위 차지
AD
원본보기 아이콘

이팝은 현재 일본·대만을 포함한 중화권 일부·스페인어권 시장에 진출해 있다. 이 중 대만 시장은 지난 5월 론칭 이후 애플 앱스토어와 구글플레이 교육 부문 인기 순위 TOP10을 유지해왔다.


특히 애플 앱스토어에서는 10월 8일 교육 부문 1위를 기록한 뒤에 이어, 약 한 달 만인 11월 14일 전체 부문 인기 1위까지 달성했다. 이는 글로벌 여행 앱, 생성형 AI 앱 등 대중적 니즈를 충족하는 앱들을 제치고 이룬 성과다.

말해보카 운영사 이팝소프트는 "대만은 한국만큼 영어 학습 수요가 높은 국가"라며 "온라인 광고 성공 사례의 지속적인 발굴 등 마케팅 활동과 더불어 학습 효과와 재미 요소에 대한 입소문이 좋은 성과로 이어지고 있다"고 설명했다.


이팝은 대만 시장에서만 30만 다운로드 달성을 목전에 두고 있으며, 홍콩·마카오 등 다른 중화권 국가 앱스토어에서도 교육 앱 인기 탑3를 유지하며 상승세를 이어가고 있다.


김우준 이팝소프트 대표는 "말해보카와 이팝은 단어 기반의 재미있는 영어 학습 앱으로, 국내외 사용자 모두에게 좋은 반응을 얻고 있다"며 "내년에도 학습 콘텐츠의 질과 양을 강화하고, 글로벌 진출에 더욱 속력을 낼 것"이라고 밝혔다.

한편 두 앱은 게임 개발자 출신들이 만든 영어 학습용으로, 게이미피케이션 요소와 교육을 조화롭게 결합해 높은 학습 몰입도를 제공하고 있다. 올해 7월 기준 글로벌 누적 다운로드 수는 800만 건을 넘어섰다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"日 위험해" 여행 금지에 항공사들 무료 취소까지 해주더니…현지 유학생들에게 경고한 中 "日 위험해" 여행 금지에 항공사들 무료 취소까지 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

"이상화 레이스 수백번 봤다"…같은 날, 같은 곳서 12년만에 새 기록

"장기자랑서 노래해라, 춤춰라, 다 갑질" 칼빼든 시민단체

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

붕어빵 보관대 돌아다니며 '찍찍'…"서울 맞아?" 쥐 출몰에 경악

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

한강버스 바닥·이물질 걸림 15회…"갈수기 수심 예상 못했다"

새로운 이슈 보기