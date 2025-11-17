남양주시, 생활체육 4개 종목 대회 성료…세대 아우르는 '화합의 장'

남양주시, 축구·족구·태권도·탁구 4개 종목

생활체육 교류 3000명 참여 '대성황'

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 16일 남양주체육문화센터와 와부체육문화센터에서 생활체육 4개 종목 대회를 개최해 시민 참여 속에 성황리에 마무리했다.

주광덕 남양주시장이 지난 16일 남양주체육문화센터와 와부체육문화센터에서 생활체육 4개 종목 대회를 개최하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 대회는 시민의 건강한 삶과 여가를 지원하고, 세대와 계층을 아우르는 생활체육 문화를 조성하기 위해 마련됐다. 남양주체육문화센터와 와부체육문화센터에서 종목별로 동시에 진행되며, 축구·족구·태권도·탁구 등 총 4개 종목에서 3000여 명이 넘는 시민들이 참여해 생동감 넘치는 하루를 만들었다.

남양주체육문화센터 B구장에서 열린 '제9회 남양주시장배 여성스포츠 축구대회'에는 250여 명의 참가자가 6인제 풋살 방식으로 실력을 겨뤘다. 짧은 시간에도 치열한 공방이 이어졌으며, 가족과 시민들의 응원이 더해져 축제 분위기를 이끌었다.

같은 장소의 족구장에서는 '제2회 남양주시협회장기 족구대회'가 개최돼 300여 명의 동호인이 그동안 갈고닦은 기량을 바탕으로 박진감 넘치는 경기를 펼쳤다. 경기를 관람한 시민들은 열띤 응원으로 분위기를 끌어올렸고, 동호회 간 활발한 교류도 함께 이뤄졌다.

실내체육관에서는 '2025 다산 정약용배 태권도 한마당대회'가 유치부부터 성인부까지 다양한 연령대가 참여한 가운데 개최됐다. 2,500여 명이 선수와 가족이 참여해 △품새 △격파 △시범 종목 등을 통해 태권도의 정신과 기술을 공유했고, 종목별로 수준 높은 시연이 이어지며 관람객들의 박수갈채가 쏟아졌다.

와부체육문화센터 실내체육관에서는 '제9회 남양주시장배 여성스포츠 탁구대회'가 열려 110여 명의 선수가 정교한 기술과 빠른 랠리고 접전을 벌였다. 조별 예선부터 결승까지 이어진 치열한 경기에는 환호와 응원이 끊이지 않았다.

주광덕 시장은 "생활체육은 시민의 건강한 삶을 만드는 중요한 토대이자 지역 공동체를 하나로 연결하는 힘"이라며 "이번 대회를 통해 다양한 종목에서 세대와 계층을 초월안 소통과 화합이 이뤄져 뜻깊게 생각한다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



