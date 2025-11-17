"목표 미달시 스쿼트 2000개, 기절시 전기충격" 캄보디아서 20대 태국 여성 사망

남편도 실종 상태…생사 확인 안 돼

스쿼트하다 기절하면 전기충격기로 깨워

캄보디아 사기 조직에서 근무하던 20대 여성이 사망 이후 화장하기 전 발견됐다. 해당 사실을 최초 확인한 단체에 따르면 이 여성은 하루 목표 수입을 채우지 못할 경우 강제로 스쿼트 운동을 1000개에서 많게는 2000개까지 해야 했으며, 이 과정에서 기절 후 깨어나지 못하고 사망했다.

지난 14일(현지시간) 태국 일간지 더 네이션 등에 따르면 사기 조직 피해자를 지원하는 태국 단체 임마누엘 재단은 프놈펜의 한 사원에서 수다(Suda)로 알려진 20대 여성의 시신을 추적해 발견했다.

캄보디아 사기 조직의 4번째 태국인 사망자인 수다씨의 시신은 화장 준비가 진행되던 중 재단의 노력으로 프놈펜 소재 태국 대사관에 안치되었으며 가족을 만나기 위해 태국으로 송환하는 절차를 진행 중이다.

임마누엘 재단은 "(우리의) 노력이 없었다면 아무 소용없이 화장되었을 것"이라며 "현재 프놈펜 태국 대사관에서 관리하고 있다. 대사관의 절차에 따라 그녀의 출생지로 송환되기를 기다리고 있다"라고 전했다.

재단에 따르면 수다씨는 작업 할당량을 채우지 못했다는 이유로 처벌을 받던 중 사망했다. 의식을 잃을 때까지 1000번에서 2000번의 스쿼트를 해야 했으며, 고전압 전기 충격으로 의식을 되찾게 했으나 결국 깨어나지 못하고 사망했다.

수다씨의 남편 역시 태국에서 실종된 것으로 전해졌으며 생사 확인되지 않고 있다. 재단은 "사기 콜센터를 운영하면서 스스로를 회사라고 부른다. (그럴 거면) '해충 회사'라는 표현을 쓰고 싶다"라며 분노했다.





