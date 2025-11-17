본문 바로가기
천안 패션물류센터 화재…이랜드월드 "대체 물류 준비해 대응"

박재현기자

입력2025.11.17 13:58

화재 대부분 진화…이월 재고·FW 상품 소실
인근 리테일 물류센터 등 관계사 인프라 활용
온라인 주문 일부 취소…추가 취소는 개별 안내

이랜드월드가 지난 15일 발생한 천안 패션 물류센터 화재와 관련 "고객 불편을 최소화하기 위해 대체 물류를 준비해 대응 중"이라고 밝혔다.


이랜드월드 측은 17일 입장문을 통해 "소방당국의 노력으로 현재 화재는 대부분 진화된 상태"라며 "다행히 인명 피해는 없었으며 건물·물류 인프라와 보유 중인 이랜드월드의 의류 이월 재고 및 FW 상품이 소실되는 피해가 있었다"고 밝혔다.

화재의 최초 발화 시점은 3~4층 부근인 것으로 확인됐다. 현재 국립과학수사연구원에서 CCTV를 확보해 정확한 화재 원인을 규명 중이다.

이랜드월드는 대체 물류로 인근 이랜드리테일 물류센터와 부평, 오산 등 그룹 관계사 물류 인프라 등을 활용하고 있다고 밝혔다. 회사 측은 "전국 매장에 이미 겨울 신상이 대부분 출고된 상황이며 신상품은 항만 물량을 어느 정도 확보해 대응이 가능한 상황"이라며 "자가 공장의 생산 속도를 높이는 등 영업 공백을 최소화하기 위해 전사적으로 대응 중"이라고 설명했다.


이어 "온라인을 통해 구매하신 고객 여러분의 주문 중 일부는 취소 처리된 상황이며 추가 취소가 필요한 주문에 대해서는 고객센터를 통해 개별 안내드릴 예정"이라고 덧붙였다. 그러면서 "매장 및 타 물류 인프라를 통해 발송이 가능한 상품은 금일부터 순차적으로 출고될 예정"이라고 말했다.


당초 예정됐던 블랙프라이데이 및 관련 행사의 진행 여부에 대해서는 "브랜드별로 상이할 것으로 보인다"며 "상황에 따라 유동적으로 진행할 계획"이라고 밝혔다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

