포천시, 지역공동체 성과공유회 성료…우수 공동체 시상·발전 방향 모색

'생각나무숲'·'통두레사람들' 등 유공 표창

경기 포천시는 지난 14일 포천비즈니스센터 컨벤션홀에서 '2025년 포천시 지역공동체 성과공유회'를 성황리에 개최했다.

백영현 포천시장이 지난 14일 포천비즈니스센터 컨벤션홀에서 '2025년 포천시 지역공동체 성과공유회' 현장을 살펴보고 있다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 성과공유회는 한 해 동안 추진한 다양한 공동체 활동 결과를 함께 돌아보고, 지역의 지속 가능한 공동체 발전 방향을 모색하기 위해 마련했다. 행사에는 백영현 포천시장, 윤충식 도의원, 손세화 포천시의회 운영위원장을 비롯해 각 공동체 대표 및 구성원 등 150여 명이 참석했다.

행사장 내 홍보·전시 부스에서는 공동체별 사업 성과가 담긴 전시물과 사진전을 운영했으며, 포천형 공정무역 상품 체험존도 함께 마련했다.

본 행사는 공동체 활동 영상 시청을 시작으로 지역공동체 활성화 유공 표창, 우수 활동사례 발표, 공동체 간 경험을 공유하는 '공동체 틈새 토크', 마무리 공연 순으로 진행했다.

시상식에서는 포천시장 표창에 '생각나무숲 공동체', 포천시의회 의장 표창에 '통두레사람들 공동체'가 지역공동체 발전에 기여한 공로를 인정받아 수상의 영광을 안았다.

이어진 우수 활동사례 발표에서는 '가든클럽', '생각나무숲', '군내면 행복마을관리소'가 참여해 주민 주도의 생활환경 개선, 아동 정서안정 프로그램, 지역 특화형 공동체 모델 확산 등 성과를 공유했다.

올해 처음 도입된 '공동체 틈새 토크'에서는 선배 공동체가 함께 참여해 지속적인 공동체 활동을 이어가는 방법과 운영 과정에서 마주할 수 있는 현실적인 고민, 그리고 성장 과정에서 얻은 경험들을 공유하며 자유롭고 깊이 있는 소통의 시간을 가졌다.

백영현 포천시장이 지난 14일 포천비즈니스센터 컨벤션홀에서 '2025년 포천시 지역공동체 성과공유회'에 참석해 인사말을 하고 있다. 포천시 제공 원본보기 아이콘

백영현 포천시장은 "공동체의 손끝에서 포천의 변화가 시작됐고 그 노력들이 모여 지금의 포천을 만들었다"며 "앞으로도 공동체가 지속 가능한 구조로 성장할 수 있도록 시에서도 다각적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

한편, 포천시는 주민 참여 기반의 '지역공동체 주민제안 공모사업'을 비롯해 '아동돌봄 공동체 조성사업', '혁신마을 리빙랩 생활실험 공모사업' 등 다양한 사업을 추진하며 건강하고 지속 가능한 지역공동체 생태계 조성에 힘쓰고 있다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



