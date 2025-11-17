보람상조애니콜, 돌봄여행사와 업무 협약 체결

성지순례 전환서비스 논의

보람상조애니콜은 지난 12일 보람그룹 본사에서 돌봄여행사와 업무 협약(MOU)을 체결하고 상조상품 판매 위탁 및 제휴 전환서비스 확대를 위한 협력 관계를 구축했다고 17일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 계기로 보람상조의 새로운 고객 접점을 넓히고, 성지순례를 중심으로 한 전환서비스 개발 논의를 본격화하기로 했다.

2009년 설립된 돌봄여행사는 17년간 기독교인과 교회를 대상으로 성지순례 및 힐링여행을 전문적으로 운영해 온 기독교 신앙 기반 여행사다.

보람상조애니콜 관계자는 "이번 협약은 고객의 삶 전반에서 상조가 함께할 수 있는 영역을 넓힌 의미 있는 출발점"이라며 "앞으로도 가입 회원이 실질적으로 체감할 수 있는 서비스를 지속해서 제공하겠다"고 했다.





