보람상조애니콜, 돌봄여행사와 업무 협약 체결

최호경기자

입력2025.11.17 11:07

성지순례 전환서비스 논의

보람상조애니콜은 지난 12일 보람그룹 본사에서 돌봄여행사와 업무 협약(MOU)을 체결하고 상조상품 판매 위탁 및 제휴 전환서비스 확대를 위한 협력 관계를 구축했다고 17일 밝혔다.


양사는 이번 협약을 계기로 보람상조의 새로운 고객 접점을 넓히고, 성지순례를 중심으로 한 전환서비스 개발 논의를 본격화하기로 했다.

이현경 보람상조애니콜 대표와 김정관 돌봄여행사 대표가 지난 12일 열린 업무제휴 협약식에서 기념촬영을 하고 있다. 보람그룹

이현경 보람상조애니콜 대표와 김정관 돌봄여행사 대표가 지난 12일 열린 업무제휴 협약식에서 기념촬영을 하고 있다. 보람그룹

2009년 설립된 돌봄여행사는 17년간 기독교인과 교회를 대상으로 성지순례 및 힐링여행을 전문적으로 운영해 온 기독교 신앙 기반 여행사다.

보람상조애니콜 관계자는 "이번 협약은 고객의 삶 전반에서 상조가 함께할 수 있는 영역을 넓힌 의미 있는 출발점"이라며 "앞으로도 가입 회원이 실질적으로 체감할 수 있는 서비스를 지속해서 제공하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

