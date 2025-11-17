본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

금산군, '2026년 장애인일자리사업' 참여자 51명 모집

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.17 10:12

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전일제, 시간제, 참여형 등...행정업무보조 등 근무

금산군청 전경(사진=금산군 제공)

금산군청 전경(사진=금산군 제공)

AD
원본보기 아이콘

금산군이 미취업 장애인의 사회참여 확대 및 자립생활 활성화를 위해 오는 27일까지 2026년 장애인일자리사업 참여자를 모집한다.


대상은 장애인복지법상 등록된 18세 이상 금산군 거주 미취업 장애인으로 전일제 일반형 일자리 22명, 시간제 일반형 일자리 12명, 참여형 복지 일자리 17명 등 총 51명을 모집한다.

근무 기간은 내년 1월부터 12월까지 1년간이며 읍·면행정복지센터에서 신청하면 된다.


선정은 서류심사와 업무 수행 능력 평가를 위한 면접 과정을 거친 후 최종 선발되며, 행정복지센터, 공공기관, 사회복지시설 등에 배치돼 행정업무 보조, 환경정비, 장애인주차구역 홍보 등의 일을 하게 된다.


김민선 가족정책과 담당자는 "장애인들이 일자리를 통해 지역 사회에 융화될 수 있을 것"이라며 "해당 사업에 많은 관심을 바란다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 아이가 벌레에 물렸잖아요"…교사들 떨게 만든 '괴물 부모' "우리 아이가 벌레에 물렸잖아요"…교사들 떨게 만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

美·中 도시 다 제쳤다…한국인 몰려간 이곳 '세계 가장 부유한 도시'

'사과를 통째로' 가장 큰 입 美 10대 화제…"절대 따라하지 마세요"

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

9조 넘게 팔아치운 외국인에 코스피 석달만에 마이너스

내달 금리 인하 기대 사라진 월가…인플레 우려도 재부상

새로운 이슈 보기