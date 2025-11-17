정선군, 웰니스 관광포럼 개최…치유관광산업 육성법 발전 방향 모색

군, 18일 '2025 웰니스 관광포럼'

정선형 웰니스 미래 논의

강원도 정선군은 오는 18일 정선군 가족센터 2층 대강당에서 '2025 정선 웰니스 관광 포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 치유관광산업 육성법 제정에 따른 정선형 웰니스 산업의 방향과 운영 방안 모색을 주제로, 내년 4월 법 시행에 대비하여 정선형 웰니스 관광의 선제적 발전 전략을 논의하기 위해 마련됐다.

2024 웰니스 관광 포럼 모습. 정선군 제공 AD 원본보기 아이콘

정선군은 전국 최초로 '2023 올해의 웰니스 관광도시'로 선정된 이후 ▲웰니스 클러스터 육성사업 ▲웰니스 관광상품 발굴 및 육성 ▲로컬 콘텐츠의 웰니스 상품화 등 다양한 사업을 추진하며 웰니스 관광의 중심지로 자리매김해왔다. 이번 포럼은 이러한 노력을 제도적으로 뒷받침하고, 정선형 웰니스 관광의 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 뜻깊은 자리가 될 전망이다.

이날 포럼은 경기대학교 이병철 교수의 기조강연을 시작으로, 박소현 코리아 바이 로컬 대표, 김나애 감각어시스트 대표, 박상준 여행작가가 발표자로 나서 각자의 전문 분야에서 지속 가능한 정선형 웰니스 관광사업의 발전 방향성을 공유한다.

또한 포럼 참석자를 대상으로, 지역 자원을 활용해 운영 중인 정선 웰니스 상설 프로그램 체험 기회도 제공된다.

체험은 선착순 10명씩 참여 가능하며, 총 6개 프로그램이 운영된다. 주요 프로그램은 ▲정선 고로쇠를 활용한 디톡스 컬러워터 만들기 ▲황기, 곤드레 등 정선 특산물을 이용한 허브 고추장 만들기 ▲ 나만의 컬러 배쓰밤 만들기 ▲정선에서만 채광되는 운기석 차크라 팔찌 만들기 ▲사상체질 건강차 만들기 ▲오감으로 느끼는 이끼 테라리움 만들기 체험이 있다.

신원선 관광과장은 "정선은 올림픽 유산을 품은 가리왕산과 천혜의 자연환경, 맑은 공기와 깨끗한 물 그리고 전통시장이 지닌 따뜻한 정이 함께 어우러진 웰니스 도시"라며 "정선군은 행정이 든든한 지원자가 되어 민간과 협력 속에 차별화된 정선형 웰니스 관광 모델을 완성해 나가겠다"고 밝혔다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>