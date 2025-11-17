부산교통공사, 도시철도 무임손실 국비보전 촉구 캠페인 전개

국민동의청원 5만명 달성 위해 시청역·센텀시티역·수영역·광안역 등서 대시민 홍보

부산교통공사(사장 이병진)는 도시철도 무임손실 국비보전 법제화를 촉구하는 국민동의청원 5만명 달성을 위해 지난 14일과 15일 양일간 대시민 홍보 캠페인을 펼쳤다.

이 캠페인은 지난 10월 27일 시작된 '도시철도 무임손실 국비보전 법제화 촉구' 국민동의청원과 연계해 진행됐다. 공사는 무임수송으로 인해 재정적 어려움을 겪는 도시철도 운영기관의 현실과 국비 지원 필요성을 시민들에게 알리고 청원 참여를 적극 독려했다.

14일 오전에는 1호선 시청역에서 출근길 시민을 대상으로 캠페인을 실시, 같은 날 오후에는 '국제게임전시회 지스타' 관람객이 집중되는 2호선 센텀시티역에서 홍보를 이어갔다. 15일에는 '부산불꽃축제'가 열린 2호선 수영역과 광안역 일대에서 시민들을 대상으로 국민청원 참여를 독려했다.

현장에서는 "무임수송 손실이 도시철도 적자의 절반을 차지하는지 몰랐다", "만 65세 이상이면 누구나 혜택을 누리는 만큼 정부도 일정 부분 책임을 져야 한다" 등 시민들의 공감과 지지가 잇따랐다.

부산교통공사는 역사 내 디지털 광고판, 공익광고 게시판, 공식 SNS 등 다양한 홍보 채널을 통해 청원 참여를 확대하고 있으며, 상업지구·대학교 인근·축제장 주변 등 유동 인구가 많은 역을 중심으로 현장 홍보도 지속할 계획이다.

이 국민동의청원은 오는 26일까지 진행, 5만명 이상 동의를 얻을 경우 국회 상임위원회에서 도시철도 무임수송 손실에 대한 국비지원 법제화가 의무적으로 논의된다.

이병진 부산교통공사 사장은 "무임수송제도는 세대 간 상생과 사회적 연대를 위한 중요한 제도"라며 "시민 여러분의 청원 참여가 초고령화 시대 지속가능한 교통복지를 실현하는 첫걸음이 될 것"이라고 강조했다. 이어 "도시철도 무임손실은 개별 기관의 자구 노력만으로는 해결할 수 없는 구조적 문제로, 정부 차원의 지원 근거가 반드시 마련돼야 한다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



